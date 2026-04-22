Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, đồng thời yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, trong đó có sản phẩm kem chống nắng Anessa, Skin Aqua...

Theo thông tin báo Lao Động, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Tổng mức phạt áp dụng là 75 triệu đồng. Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt có địa chỉ tại tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Viết Năm, Giám đốc công ty.

Thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, trong đó có sản phẩm kem chống nắng Anessa, Skin Aqua... Ảnh: Báo Lao Động. Cơ quan chức năng xác định công ty đã thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm khi không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đây là hồ sơ bắt buộc nhằm chứng minh nguồn gốc, thành phần, độ an toàn và tính hợp pháp của sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường. Đáng chú ý, vụ việc có tình tiết tăng nặng do cùng một thời điểm kiểm tra phát hiện 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi. Trên cơ sở đó, mức phạt tiền được xác định là 75 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm do công ty đứng tên công bố. Đồng thời, doanh nghiệp phải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, danh mục sản phẩm bị thu hồi trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… Trong đó, sản phẩm kem chống nắng Anessa được người tiêu dùng sử dụng phổ biến cũng nằm trong diện phải thu hồi do vi phạm về hồ sơ pháp lý, không phải do kết luận về chất lượng hay an toàn sản phẩm. Danh sách 37 sản phẩm bị thu hồi có nhiều sản phẩm quen thuộc. Ảnh: Báo Lao Động. Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này. Vụ việc tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt công tác hậu kiểm đối với thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là trách nhiệm lưu giữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đưa mỹ phẩm ra thị trường. Đây được xem là biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

