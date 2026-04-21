Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Tâm linh - Tử vi 21/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, nhờ có Thiên Ấn mà lúc này khả năng sáng tạo và biết nắm bắt tình hình nhanh nhẹn của người tuổi Tỵ được khai mở. Nhờ thế mà rất có lợi cho những ai làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc thiết kế,... Bản mệnh có lợi thế rất nhiều so với đồng nghiệp hoặc những người làm trong cùng ngành nghề.

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh mang tới tin vui cho chuyện tình cảm của bản mệnh, đây là lúc để hâm nóng tình cảm đôi lứa. Có thể bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân. Đừng ngại xin sự giúp đỡ của họ, dù sao gia đình hạnh phúc vẫn là điều quan trọng nhất.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, tuổi Ngọ sẽ có một ngày đầy những thành công trong công việc. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích đạt được. Thời điểm này, bản mệnh hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã và đang làm. Tuổi Ngọ hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. 

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh báo hiệu con đường tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay khá tốt. Con giáp này có thể sẽ được nửa kia tâm lý tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống. Bản mệnh cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì có người ấy ở bên.

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, tam hội giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ và được tiếp xúc với quý nhân. 

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của con giáp này dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bản mệnh có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền khi bước qua đêm nay (20/4) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc