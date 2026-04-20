Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng vào đúng ngày 24/4

Tâm linh - Tử vi 20/04/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng vào đúng ngày 24/4 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Vào đúng ngày 24/4, người tuổi Sửu được Chính Quan độ mệnh nên công việc thảnh thơi, nhiều bạn sắp có tin vui liên quan đến công danh, bầu cử, thi cử. Sửu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, việc nào ra việc đó nên cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi.

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng vào đúng ngày 24/4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tình cảm được cục diện Thổ sinh Kim hỗ trợ nên khá thuận lợi. Sửu là người rất hiểu chuyện, giỏi lắng nghe và hay an ủi mọi người xung quanh. Bạn toát ra năng lượng tích cực nên hôm nay sẽ nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, người quen.

 

Tiền bạc hanh thông, không có thất thoát hay mất mát xảy ra. Sẽ có lời nói tiêu cực xung quanh khi bạn làm ra tiền, nhưng đừng lo lắng, mọi quyết định đều ở phía bạn, ghen ăn tức ở thì họ chẳng bao giờ khá hơn bạn được.

Con giáp tuổi Tỵ 

Vào đúng ngày 24/4, tuổi Tỵ sẽ có một ngày bình thản, vui vẻ, mọi việc trôi chảy vì có quý nhân che chở. Chỉ cần bản mệnh giữ bình tĩnh, thoải mái thì sẽ không có gì phải lo lắng gì thậm chí còn thu lại được nhiều điều tốt.

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng vào đúng ngày 24/4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận lợi, tiền bạc kiếm nhiều tiêu ít. Thiên Tài nâng đỡ vận trình, con giáp này có thêm khoản thu nhập. Nếu tuổi Tỵ có ý định muốn xây dựng sự nghiệp riêng như mở công ty, cửa hàng thì có thể tiến hành, khả năng thành công là khá cao. Nhìn chung sẽ là một ngày tươi vui của con giáp này.

Phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ cũng không có điều gì đáng lo, nhưng có cảm giác phổi yếu, da thô ráp. Vì vậy trước khi ra đường vào sáng sớm, đêm khuya, bản mệnh cần mặc thêm áo ấm để giữ ấm cơ thể. Ngoài ra bồi bổ thân thể để năng cao sức đề kháng.

Con giáp tuổi Thân 

Vào đúng ngày 24/4, Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thân báo hiệu những chú Khỉ có thể thỏa sức phát huy được khả năng sáng tạo trong công việc của mình. Bạn có thể đạt được những bước ngoặt quan trọng nhờ vận dụng tốt năng lực để vượt qua mọi khó khăn. 

Chúc mừng 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng vào đúng ngày 24/4 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng trong những thời điểm này, cấp trên đã lẳng lặng quan sát và “chấm điểm” bạn khá cao trước bản lĩnh vững vàng mà bạn sở hữu. Nếu có được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng, hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Sớm muộn gì bạn cũng trở thành con giáp có trách nhiệm trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên.

 

Ngũ hành tương sinh khuyên con giáp này đừng vội bỏ cuộc khi thấy chuyện tình cảm không được như ý. Rồi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy cứ coi như những giây phút cô đơn của hiện tại là để bạn có thể chuẩn bị kĩ càng cho chuyện tình cảm quan trọng sắp tới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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