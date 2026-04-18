Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', cuộc sống sung túc, tài lộc đủ đầy trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 18/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', cuộc sống sung túc, tài lộc đủ đầy trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch, có Tam Hội mang tới nguồn năng lượng mới, tuổi Tuất sẽ chẳng thể tiếp tục giam mình trong sự yên tĩnh nữa. Bởi sẽ có người đến và kéo bạn vào các tương tác xã hội, đem lại cho bạn khoảng thời gian thật thú vị.

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', cuộc sống sung túc, tài lộc đủ đầy trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này cũng phù hợp cho việc bạn khám phá điều gì đó mới lạ hoặc thử thách bản thân một chút. Đó có thể là thử thách mỗi ngày đọc 10 trang sách hay dành 30 phút để học một kỹ năng mới,... tùy vào hoàn cảnh thực tế của bạn.

Tin vui về tiền bạc đang tới với con giáp tuổi Tuất trong ngày Chính Tài soi đường chỉ lối. Đối với những người làm kinh doanh, một khoản lợi nhuận khả quan sắp xuất hiện, giúp bạn không chỉ cảm thấy thoải mái hơn về tiền bạc mà còn có thêm nguồn vốn để mở rộng hoặc triển khai các kế hoạch mới. 

Con giáp tuổi Tý 

Trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch, tuổi Tý đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái. Có điều mọi thứ đến quá nhanh khiến bạn hơi ngỡ ngàng.

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', cuộc sống sung túc, tài lộc đủ đầy trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chưa tìm được cách để có thể tìm ra đâu là người thực sự phù hợp với mình. Tam Hợp quý nhân sẽ giúp bạn phần nào trong chuyện này, để bạn có thể lắng nghe tiếng gọi trái tim mình mà không bỏ lỡ nhân duyên.

Thương Quan giáng họa, những nỗ lực trong công việc trước đó không đem lại hiệu quả như mong muốn nên con giáp này có phần buông xuôi, không muốn tiếp tục cố gắng nữa, dễ vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch, tuổi Dần có điềm báo tài lộc tăng tiến, nhất là những người làm ăn kinh doanh hoặc chơi chứng khoán có thể nhận được khoản tiền lớn. Có được điều này hoàn toàn là do bản mệnh biết đón đầu xu hướng, bắt kịp thị trường.

Vận đỏ hơn son, 3 con giáp mở túi 'hứng tiền', cuộc sống sung túc, tài lộc đủ đầy trong 2 tuần cuối tháng 4 dương lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vì Dần Thân lục xung nên dù kiếm được tiền nhưng cũng không được nhàn nhã, tuổi Dần làm việc thậm chí không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên đường tình duyên cũng có phần sa sút. Bản mệnh nên thăm hỏi mọi người và cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn.

Nếu trong một thời gian dài mà con giáp này dành quá ít thời gian tập thể dục hoặc không tập thì tương lai sẽ phải lãnh hậu quả vì việc đó. Vì vậy, tuổi Dần nên thay đổi thói quen xấu của mình càng sớm càng tốt, nếu có thể thì hãy đến một phòng tập chuyên nghiệp để có động lực hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú trong 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc