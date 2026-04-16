Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), được Tam Hợp che chở, người tuổi Tý sẽ có một ngày chủ nhật thảnh thơi không phải lo nghĩ quá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa càng giúp cho công việc của bản mệnh thuận lợi thêm bội phần.

Lại thêm Chính Ấn bảo trợ, những ấn tượng tốt đẹp trong con mắt đồng nghiệp và cấp trên giúp Tý có cơ hội chuyển mình rực rỡ trong thời điểm này. Nếu biết chớp thời cơ thì chắc chắn con đường phát triển sẽ ngày càng rộng mở.

Ngũ hành Kim sinh Thủy mang theo tin vui tình cảm tìm đến. Người độc thân thể hiện sức hút của mình trong các cuộc gặp gỡ, dễ dàng chiếm trọn trái tim đối phương. Một lời bày tỏ vừa thẳng thắn vừa ngọt ngào có thể đến với bạn trong ngày này.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), Chính Quan hỗ trợ để tuổi Dần có cuộc sống bình yên, nhiều niềm vui. Trong trường hợp điều kiện cho phép bạn cũng có thể đăng ký một khóa học mới để rèn giũa kỹ năng phục vụ cho mục đích phát triển bản thân.

Thời gian này cũng dự báo có những sự kiện may mắn, thuận lợi đang đem lại cho bạn niềm vui và sự hào hứng, giúp bạn có cơ hội truyền đạt những suy nghĩ của mình. Đừng bỏ lỡ, nhớ nắm bắt cơ hội tuyệt vời này.



Kim - Mộc xung khắc khiến bạn cảm nhận sự lạnh lùng trong các mối quan hệ. Có thể nửa kia của bạn sẽ muốn có nhiều không gian riêng tư hơn. Thế nhưng, đừng vội vàng ghen tuông trong trường hợp này. Hãy thử tìm đến một người bạn đáng tin cậy để xin lời khuyên.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), Chính Quan cho biết Hợi sẽ có cơ hội đón nhận tin tốt lành về đường công danh, học hành. Bạn sẽ có cơ hội phát triển và bứt phá trong tương lai vì được quý nhân phù trợ. Những bạn trẻ mới vào nghề cứ mạnh dạn học hỏi và sửa sai, cấp trên cực kỳ có thiện cảm với bạn.

Tam Hợp cục soi sáng con đường tiền bạc của tuổi Hợi trong ngày này. Ngày đẹp cho những bạn muốn chi tiền mua xe, mua nhà, chốt hợp đồng hoặc thay đổi chỗ ở. Bên cạnh đó, các mối quan hệ ngoại giao cũng đem tới không ít lộc lá cho bạn.



Thời gian này, bạn và người ấy sẽ có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Thay vì cố gắng giải quyết công việc, Hợi sẽ ở bên gia đình nhiều hơn, điều này giúp bạn giải toả bớt áp lực.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!