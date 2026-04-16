Sát giờ ra tòa, chồng ôm gối sang gõ cửa xin ngủ nhờ 1 đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi 'ngã ngửa' khi nhìn vào ngăn kéo tủ

Tâm sự 16/04/2026 23:00

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Lại chẳng ngờ cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng được bao lâu. Dù mới 4 tháng sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.

Từ ngày lấy nhau về, tôi học nấu ăn bài bản, chiều nào cũng chuẩn bị bữa cơm thơm ngon đợi chồng về. Nhưng chồng tôi thường xuyên về nhà trễ, anh nói phải tiếp khách. Tôi nghĩ chẳng lẽ anh chẳng sắp xếp được một vài bữa về ăn cơm cùng vợ sao? Chồng tôi lại nói tôi không biết thông cảm cho anh, đi tiếp khách cũng rất mệt mỏi. Chồng tôi khi đó đã là trưởng phòng kinh doanh, tôi nói chưa gì mà anh đã bỏ vợ ở nhà, sau này thì còn thế nào nữa?

Không chỉ vậy, có được hôm chồng nghỉ ở nhà thì anh cứ ôm lấy máy tính hoặc điện thoại. Anh cuồng công việc tới mức tôi cảm thấy mình bị bỏ bê. Nhiều đêm muốn cùng chồng gần gũi, nhưng cứ thấy anh ôm lấy máy tính nằm trên giường mà tôi tụt cả cảm xúc. Vợ chồng mới cưới mà thế này có chán không?

Tôi lấy cớ về quê ngoại một tháng, vì quá chán cảnh chồng cuồng công việc. Trong thời gian đó, chồng tôi chẳng mấy khi gọi cho vợ, cũng không thèm nhắn tin. Tôi mất ngủ nhiều đêm, nghĩ rằng có phải chồng thay đổi rồi không? Đến ngày quay về nhà, tôi quyết định viết đơn ly hôn chồng. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi chỉ nổi đóa rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy không có ý kiến nữa.

Từ ngày nói quyết định ly hôn chồng, tôi chẳng quan tâm anh đi về lúc nào. Cứ ăn xong là tôi đóng cửa phòng, nghe nhạc xem phim rồi đi ngủ. Nhưng nhờ vậy mà tôi ngủ ngon hơn, không còn căng thẳng nhiều nữa.

Nhưng vì vẫn còn ở chung nhà nên tôi thấy chồng có biểu hiện lạ. Có vẻ anh không ngủ được, mặt mày bơ phờ, mắt có quầng thâm. Tôi nghĩ chắc là anh lại tham công tiếc việc, thức khuya dán mắt vào máy tính. Tôi chẳng thấy thương cảm gì, cũng do anh muốn thế thôi.

Vợ chồng tôi ly thân cho đến ngày được tòa gọi lên lần đầu. Trước ngày ra tòa, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tối hôm đó, tôi bỗng nghe tiếng chồng gõ cửa:

“Em mở cửa cho anh vào”.

“Làm sao thế?”.

“Cho anh ngủ nhờ một đêm thôi”.

“Không, anh ngủ một mình đi”.

“Đi mà, một đêm thôi mai mình ra tòa rồi”

Chồng tôi nài nỉ miết còn đập cửa phòng dồn dập làm tôi phải ra mở cửa cho anh. Sau khi được tôi cho vào phòng, anh nhảy thẳng lên giường lấy chăn trùm lên người. Tôi đi đến tủ quần áo gần giường để tìm bộ chăn khác thì bất ngờ bị chồng lôi lên giường. Tôi nghe tiếng anh thì thầm:

“Mấy nay anh không ngủ được, chắc phải ôm em mới ngủ được. Lâu rồi vợ chồng mình không ôm nhau ngủ”.

Tôi nằm im một lúc chẳng nói nên lời. Quả thật tôi cũng có nhớ chồng, nhớ cảm giác ôm chồng. Nghĩ ngày mai ra tòa ly hôn, hốc mắt tôi đỏ lên. Tôi nghe chồng nói:

“Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi. Anh vô tâm với vợ, mê việc mà bỏ bê vợ. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa. Để anh thu xếp công việc rồi mình đi du lịch vài ngày để hâm nóng tình cảm nhé!”.

Anh nói xong rồi thì bất ngờ hôn tôi. Chúng tôi đã một đêm tình cảm mặn nồng sau tháng ngày ly thân, thậm chí là chuẩn bị ra tòa. Nếu không có đêm chồng tôi xin ngủ nhờ đó thì chắc sáng hôm sau chúng tôi đã ly hôn thật rồi. Sau đó quả thật chồng tôi đã khác đi, không làm vợ buồn nữa. Trong hôn nhân, nếu cứ bảo vệ cái tôi của mình, không biết thay đổi thì chẳng bao giờ giữ được nhau cả.

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở

Chị dâu đi công tác 3 tháng bỗng bế về đứa bé đỏ hỏn, lời giải thích sau đó khiến anh tôi "ngã quỵ" còn mẹ tôi khóc nức nở

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: "Đây là máu mủ của chồng con". Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Sau đêm nay, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Sau đêm nay, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo mỏng, tôi "chết đứng" khi nghe lời van nài đầy cay đắng của cô ấy

Thấy vợ cũ hờ hững trong chiếc áo mỏng, tôi "chết đứng" khi nghe lời van nài đầy cay đắng của cô ấy

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lén lau nước mắt, tôi "ngã quỵ" trước sự thật

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lén lau nước mắt, tôi "ngã quỵ" trước sự thật

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
3 con giáp được Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách sau ngày 17/4/2026

3 con giáp được Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách sau ngày 17/4/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Chồng tuyên bố lễ cưới phải có 2 cô dâu mới chịu tổ chức, sự thật khiến tôi muốn hủy hôn ngay lập tức

Chồng tuyên bố lễ cưới phải có 2 cô dâu mới chịu tổ chức, sự thật khiến tôi muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Nửa đêm thấy chồng "mất tích" khỏi giường, tôi đi tìm rồi ngã quỵ khi thấy anh đang ở trong phòng chị dâu với bộ dạng đó

Nửa đêm thấy chồng "mất tích" khỏi giường, tôi đi tìm rồi ngã quỵ khi thấy anh đang ở trong phòng chị dâu với bộ dạng đó

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước

Tử vi thứ Sáu 17/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 17/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, vàng đeo đầy người, đổi đời trong gang tấc, sớm mua nhà tậu xe

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, vàng đeo đầy người, đổi đời trong gang tấc, sớm mua nhà tậu xe

Nửa đêm thấy chồng "mất tích" khỏi giường, tôi đi tìm rồi ngã quỵ khi thấy anh đang ở trong phòng chị dâu với bộ dạng đó

Nửa đêm thấy chồng "mất tích" khỏi giường, tôi đi tìm rồi ngã quỵ khi thấy anh đang ở trong phòng chị dâu với bộ dạng đó

Vừa mở cửa thấy vợ thản nhiên ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng rời đi

Vừa mở cửa thấy vợ thản nhiên ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng rời đi

Tưởng chồng cũ chăm ghé nhà là để xin hàn gắn, tôi "ngã quỵ" khi biết mục đích thật sự đằng sau mỗi lần anh đến

Tưởng chồng cũ chăm ghé nhà là để xin hàn gắn, tôi "ngã quỵ" khi biết mục đích thật sự đằng sau mỗi lần anh đến

Sau 2 năm ly hôn tôi lại "lên giường" với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người

Sau 2 năm ly hôn tôi lại "lên giường" với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào