Sau 2 năm ly hôn tôi lại "lên giường" với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người

Tâm sự 15/04/2026 23:30

Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi.

Tôi ly hôn chồng được hai năm. Dù khi đối mặt nhau giữa tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng tôi không còn cách nào sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi đứng giữa, anh khó xử và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng chán chường, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh.

Ngày ra tòa, chồng tôi có nói một câu khiến tôi miệng thì phải cười nhưng mắt thì rưng rưng nước. Anh nói sau ly hôn, tôi nhất định phải tìm hạnh phúc mới cho mình, nhất định phải hạnh phúc hơn khi sống với anh.

Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc. Nhiều lần tôi nhờ thợ sửa nhưng vẫn không khá lên được, tôi thấy rất khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.

Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi. Cũng cả tháng rồi chồng cũ chưa qua nhà tôi nên giờ thấy con thì vui lắm, hai bố con cứ quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh dỗ con ngủ rồi mới sửa đèn cho nhà tôi.

Lúc chồng cũ sửa xong thì cũng đã khuya nhưng anh vẫn nấn ná chưa muốn về. Thấy trễ rồi nên tôi nhắc khéo anh về nhà. Bất ngờ chồng cũ ôm chầm lấy tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội không? Anh nói muốn sống cùng tôi và con. Anh còn nói không để tôi phải làm dâu nữa, anh chấp nhận ở riêng. Tôi lặng người không nói nên lời.

Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua. Tôi khó nghĩ quá. Tôi đương nhiên còn tình cảm với chồng, cũng muốn cho con gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nếu biết tôi và chồng biết chúng tôi quay lại thì liệu bà có dễ dàng chấp nhận hay không? Ngày đó vì chồng cũ không thể bảo vệ tôi nên chúng tôi mới ly hôn. Liệu rằng nếu giờ tôi quay lại thì có còn ngã đau nữa không?

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Tôi định đi tìm anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh đùa giỡn trong phòng của người giúp việc. Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết.

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc Tề Thiên, cuộc sống thăng hoa rực rỡ, chuẩn bị tiến vào xã hội thượng lưu

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp Hồng Phúc Tề Thiên, cuộc sống thăng hoa rực rỡ, chuẩn bị tiến vào xã hội thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thấy chị hàng xóm khổ cực tôi thường xuyên giúp đỡ, ai ngờ ngày gặp chồng chị tôi "chết đứng" không vững

Thấy chị hàng xóm khổ cực tôi thường xuyên giúp đỡ, ai ngờ ngày gặp chồng chị tôi "chết đứng" không vững

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Vợ vừa bỏ về ngoại, tôi đi nhậu say quên lối về, sáng ra "ngã quỵ" thấy người phụ nữ lạ không mảnh vải nằm cạnh

Vợ vừa bỏ về ngoại, tôi đi nhậu say quên lối về, sáng ra "ngã quỵ" thấy người phụ nữ lạ không mảnh vải nằm cạnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', tiền bạc tự về tay dễ thành tỷ phú, cuộc đời thêu hoa dệt gấm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', tiền bạc tự về tay dễ thành tỷ phú, cuộc đời thêu hoa dệt gấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Người phụ nữ trốn sau lưng chồng bạn thân là ai mà khiến tôi rợn người, không dám tin vào mắt mình?

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn