Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi 'ngã quỵ' vì hối hận

Tâm sự 15/04/2026 21:36

Tôi từng có một đời vợ, cả hai ly hôn trong hòa bình. Chúng tôi lấy nhau 3 năm nhưng không thể cùng chung sống vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt. Mấy năm sống cùng, chúng tôi cũng không có con. Gia đình vốn đã không êm ấm, lại thêm căng thẳng chuyện có con khiến vợ tôi mệt mỏi.

Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Dù tôi và vợ vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau nữa. Ngày ra tòa gần đến, tôi chẳng thể nói một lời níu kéo vợ, cô ấy cũng đành nói thôi mình dừng lại.

Vài tháng sau tôi lấy vợ mới theo mong muốn của mẹ. Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. 

Lấy nhau được một năm thì vợ tôi mang thai rồi sinh con. Từ khi có đứa nhỏ thì gia đình tôi cũng ấm êm hơn, mẹ tôi rất hài lòng. Đến một lần tôi tình cờ gặp vợ cũ trong cửa hàng bán đồ cho trẻ con. Tôi bất ngờ khi thấy bụng vợ cũ nhô cao, cô ấy trông rất hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng. Tôi không ngờ vợ tôi sau khi tái giá nhanh chóng có bầu đến thế, trong khi cô ấy ở với tôi mấy năm cũng chẳng có tin tức gì.

Vợ cũ bắt chuyện, hỏi thăm tôi và gia đình. Cô ấy nghe tôi có con thì tỏ vẻ ngập ngừng. Nói chuyện được một lúc thì vợ cũ nói với tôi:

“Em nói thật lòng là anh nên đi xét nghiệm ADN đứa trẻ đi. Anh nhìn lại thử xem, em ở với anh mấy năm chẳng có được mụn con, vừa có chồng mới thì liền có thai. Đây rõ ràng là do anh có vấn đề”.

Tôi nghe vợ cũ nói mà sốc ngất. Sau đó tôi về nhà cứ ngắm nhìn con gái của mình, đây có phải là con ruột của tôi không? Dù sao thì vợ cũ nói cũng có lý, đến cả tôi cũng thấy nghi ngờ. Tôi có nên nghe theo lời của vợ cũ đi xét nghiệm ADN con của mình không?

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.

tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Sau ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

8 năm không một đồng nuôi con, chồng cũ vừa nằm xuống tôi bỗng nhận tiền đều đặn, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

8 năm không một đồng nuôi con, chồng cũ vừa nằm xuống tôi bỗng nhận tiền đều đặn, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"