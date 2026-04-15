Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Tâm sự 15/04/2026 21:19

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ.

Bố mẹ sinh con gái thì lúc nào cũng mong con lớn lên ưa nhìn để được nhiều người yêu mến, sống dễ dàng hơn. Nhưng khi thấy con gái càng lớn càng xinh xắn thì tôi lại nóng ruột hoang mang. Nguyên nhân là vì con bé chẳng có điểm gì giống tôi và vợ, những nét xinh xắn đáng yêu của con khiến tôi băn khăn khó nghĩ. Tôi cứ có linh tính đứa con gái này của mình có gì đó không đúng. Con càng lớn càng trông khác xa người thân, họ hàng khiến tôi nghi vợ ngoại tình.

Sau nhiều ngày bị dằn vặt, tôi âm thầm đem tóc và móng tay của con đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm đúng thật là đứa con gái tôi cưng chiều bao lâu nay không hề có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng vì không muốn xảy ra sai lầm nào khiến người trong nhà đau khổ, tôi quyết định làm xét nghiệm lần thứ hai ở một chỗ khác. Kết quả cho ra vẫn như thế, không phải là quan hệ cha con. 

Quá đau khổ khi phải đối mặt với sự thật này, tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nghĩ rằng vợ phản bội mình và đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng vợ tôi rất bất ngờ, cô ấy khăng khăng rằng không hề có chuyện ngoại tình với người khác. Vợ tôi đề nghị tôi cùng cô ấy xét nghiệm với con gái một lần nữa.

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ 'vụng trộm', kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ. Chẳng ngờ được, đứa trẻ xinh đẹp làm cả nhà hãnh diện, yêu quý suốt bao lâu nay lại không có quan hệ huyết thống với gia đình mình.

Có lẽ sau khi vợ tôi sinh con đã có sự nhầm lẫn gì đó, khiến con ruột của tôi bị lạc mất. Giờ chúng tôi quyết định đi tìm lại con ruột của mình nhưng trăn trở không ít. Một là vì chúng tôi nôn nao không biết con đang ở đâu, có đang hạnh phúc với bố mẹ khác không? Hai là vì đứa trẻ chúng tôi đang nuôi sau này lớn lên sẽ thế nào khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ? Chúng tôi cũng không thể bỏ rơi con, phải đối xử với con thế nào mới đúng đây?

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Tôi không thể thay đổi được chuyện chồng đã quyết nên đành cắn răng chấp nhận. Lạ lùng hơn nữa là từ ngày người đàn ông kia về ở cùng nhà với chúng tôi thì chồng tôi thường xuyên vắng nhà.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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