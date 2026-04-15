Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ 'vụng trộm', kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Tâm sự 15/04/2026 21:19

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ.

Bố mẹ sinh con gái thì lúc nào cũng mong con lớn lên ưa nhìn để được nhiều người yêu mến, sống dễ dàng hơn. Nhưng khi thấy con gái càng lớn càng xinh xắn thì tôi lại nóng ruột hoang mang. Nguyên nhân là vì con bé chẳng có điểm gì giống tôi và vợ, những nét xinh xắn đáng yêu của con khiến tôi băn khăn khó nghĩ. Tôi cứ có linh tính đứa con gái này của mình có gì đó không đúng. Con càng lớn càng trông khác xa người thân, họ hàng khiến tôi nghi vợ ngoại tình.

Sau nhiều ngày bị dằn vặt, tôi âm thầm đem tóc và móng tay của con đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm đúng thật là đứa con gái tôi cưng chiều bao lâu nay không hề có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng vì không muốn xảy ra sai lầm nào khiến người trong nhà đau khổ, tôi quyết định làm xét nghiệm lần thứ hai ở một chỗ khác. Kết quả cho ra vẫn như thế, không phải là quan hệ cha con. 

Quá đau khổ khi phải đối mặt với sự thật này, tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nghĩ rằng vợ phản bội mình và đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng vợ tôi rất bất ngờ, cô ấy khăng khăng rằng không hề có chuyện ngoại tình với người khác. Vợ tôi đề nghị tôi cùng cô ấy xét nghiệm với con gái một lần nữa.

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ 'vụng trộm', kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng ngờ được, đứa trẻ xinh đẹp làm cả nhà hãnh diện, yêu quý suốt bao lâu nay lại không có quan hệ huyết thống với gia đình mình.

Có lẽ sau khi vợ tôi sinh con đã có sự nhầm lẫn gì đó, khiến con ruột của tôi bị lạc mất. Giờ chúng tôi quyết định đi tìm lại con ruột của mình nhưng trăn trở không ít. Một là vì chúng tôi nôn nao không biết con đang ở đâu, có đang hạnh phúc với bố mẹ khác không? Hai là vì đứa trẻ chúng tôi đang nuôi sau này lớn lên sẽ thế nào khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ? Chúng tôi cũng không thể bỏ rơi con, phải đối xử với con thế nào mới đúng đây?

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Tôi không thể thay đổi được chuyện chồng đã quyết nên đành cắn răng chấp nhận. Lạ lùng hơn nữa là từ ngày người đàn ông kia về ở cùng nhà với chúng tôi thì chồng tôi thường xuyên vắng nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Tâm sự 36 phút trước
Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Tâm sự 51 phút trước
Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

8 năm không một đồng nuôi con, chồng cũ vừa nằm xuống tôi bỗng nhận tiền đều đặn, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

8 năm không một đồng nuôi con, chồng cũ vừa nằm xuống tôi bỗng nhận tiền đều đặn, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"