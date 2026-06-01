Nửa cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn tề tựu, hồng phúc tề thiên, vàng bạc ào về như thác lũ, tiền nhiều vô kể

Nửa cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Mão làm việc gì cũng suôn sẻ, thoải mái khi có Tam Hội cục nâng đỡ. Các mối quan hệ xung quanh bạn cũng được điều hòa nhịp nhàng. Nhờ đó, bạn nhận được sự giúp đỡ kịp thời cho công việc được tốt hơn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tin mừng. Tình yêu phát triển nhanh chóng, cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mình đang có và cố gắng hết sức để quan tâm, chăm sóc đối phương.

Con giáp tuổi Tuất

Nửa cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Tuất sống có trách nhiệm, khi đã hứa sẽ làm tới cùng, cộng thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên công sức đã được ghi nhận. Dù thành quả chưa đến mức lớn lao nhưng hứa hẹn tương lai nhất định sẽ là viễn cảnh tốt đẹp.

Vận trình tài lộc không có nhiều chuyển biến, tuổi Tuất vẫn giữ được cho mình thu nhập ổn định, không bị thiệt hại về tài chính. Con giáp nên biết cách chi tiêu tiết kiệm, chớ nên mua sắm những món đồ không cần thiết chỉ vì sự ngẫu hứng nhất thời. Tích lũy chính là cách giúp bản mệnh có một tương lai vững chắc hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Thìn khá thông minh và sáng suốt nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh nhưng công việc vẫn chưa được như ý, đôi khi bạn khá ích kỷ và khó tính. Bạn nào làm công việc liên quan đến pháp luật, y dược, kỹ thuật sẽ có tiến triển.

Vận tình duyên kém may vì Thủy khắc Thổ. Con giáp này cần phải biết cân bằng cả công việc lẫn tình cảm, đừng vì bận rộn mà vô tâm với người ấy. Với bạn bè thì nên sống thoáng một chút cho dễ thở. Tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Làm kinh doanh có lộc, thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa trong công việc thì thành công sẽ không còn xa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!