Khi bạn biết được những món ăn kỵ với sầu riêng thì sẽ giúp những lợi ích của loại trái cây nhiệt đới này phát huy đáng kể. Còn nếu bạn không ăn sầu riêng đúng cách thì có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe.

Sầu riêng có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Loại quả này có vẻ ngoài ấn tượng, thoạt nhìn khá giống với quả mít nhưng lớp vỏ ngoài cứng hơn và phần gai nhọn bao quanh cũng lớn hơn. Mùi của sầu riêng không thơm như mít mà khá đặc trưng, thậm chí nhiều người còn nhận xét là nặng mùi nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các tín đồ ẩm thực.

Sữa bò: Ăn sầu riêng rồi uống sữa bò nếu nhẹ thì chỉ gây ra cảm giác khó chịu, nặng hơn thì gây ngộ độc, huyết áp tăng vọt. Nếu bạn muốn uống sữa bò thì cần cách nhau khoảng 8 tiếng sau khi ăn sầu riêng để có thể đảm bảo an toàn sức khỏe.

Cà phê: Ăn sầu riêng kỵ với nước gì bạn có biết không? Nếu bạn vừa nhâm nhi một tách cà phê nhưng bất chợt lại thích ăn sầu riêng, hãy cân nhắc. Bởi vì, cà phê chứa caffeine, sầu riêng lại có một lượng lưu huỳnh lớn. Sự liên kết của 2 chất này có thể gây ức chế hoạt động của men aldehyde dehydrogenase. Điều này sẽ dẫn đến các chất oxy hóa trong tế bào không thể chuyển hóa. Từ đó, có thể sẽ xảy ra các vấn đề xấu cho sức khỏe.

Thịt đỏ: Một số loại thực phẩm khác không nên ăn chung với sầu riêng đó chính là thịt bò, cừu, dê… Vì sầu riêng chứa rất nhiều calo, carbohydrate. Khi được kết hợp chung một lượng lớn protein từ các loại thịt đỏ sẽ tạo áp lực lớn lên hệ tiêu hóa. Đồng thời, lượng lượng và đạm động vật trong những thực phẩm này còn gây hại sức khỏe cho tim mạch.

Rượu bia: Theo các chứng minh cho thấy, sầu riêng không được kết hợp chung với các thức uống có cồn. Những hợp chất lưu huỳnh ở sầu riêng sẽ ngăn chặn enzym phân hủy rượu, gây tăng nồng độ cồn máu trong cơ thể. Từ đó tạo ra một số phản ứng như buồn nôn, nôn mửa và tim đập nhanh. Đặc biệt là gây ngộ độc cho cơ thể.

Các loại hải sản: Hải sản như cua, ghẹ,… được xếp thành các loại thực phẩm có tính hàn. Bởi thế mà hải sản không thể kết hợp được với sầu riêng. Khi hấp thụ cả 2 cùng lúc rất dễ khiến cho bạn bị lạnh bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Vì sao nên tránh ăn sầu riêng với những thực phẩm trên?

Không phải thực phẩm nào khi kết hợp cùng với sầu riêng cũng gây hại, sản sinh ra độc tố không tốt cho sức khoẻ. Nhưng dựa vào một số nguyên lý hoạt động, chẳng hạn như việc kết hợp sầu riêng với các loại quả có tính nóng, tính hàn sẽ rất dễ gây mất cân bằng nhiệt độ trong cơ thể. Điều đó ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, gây khó tiêu và tức tròn ngược axit dạ dày, thậm chí còn gây áp lực cơ thể gây ra các bệnh về huyết áp, tim mạch…

Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, mọi người nên tránh ăn sầu riêng với những thực phẩm trên nhé.

Ăn sầu riêng sao cho tốt?

Ăn sầu riêng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp chất xơ, vitamin C và kali. Tuy nhiên, lượng calo trong sầu riêng khá cao và loại thực phẩm này còn có tính nóng, có thể gây nóng trong hoặc rối loạn tiêu hóa.

Để ăn sầu riêng một cách tốt nhất, bạn có thể tham khảo làm theo các nguyên tắc sau:

Không nên ăn nhiều sầu riêng: Không nên ăn quá nửa trái sầu riêng một ngày, tránh dung nạp quá nhiều chất đường bột gây đầy bụng, khó tiêu.

Kết hợp uống nhiều nước: Uống nhiều nước giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn hoặc để tăng cảm giác no, tránh thèm ăn.

Thường xuyên vận động: Vận động nhẹ nhàng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và cũng giúp tiêu thụ bớt lượng calo từ sầu riêng.

Bổ sung thêm các nhóm chất dinh dưỡng khác: Bằng cách kết hợp sầu riêng với các nhóm chất dinh dưỡng khác, bạn có thể tạo ra một khẩu phần ăn cân đối và mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe.