5 lợi ích khi uống chanh mật ong buổi sáng

Dinh dưỡng 01/06/2026 05:00

Nước chanh mật ong là loại đồ uống được ưa chuộng nhờ hương vị hấp dẫn và những lợi ích mà nó mang lại. Nếu duy trì thói quen uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết.

Từ lâu nước chanh mật ong được biết đến là thức uống phổ biến, tốt cho sức khỏe. Nhiều người vẫn thường có thói quen uống nước chanh mật ong vào buổi sáng.

Theo các chuyên gia, uống một cốc nước chanh mật ong ấm là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Nó sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch tốt hơn. Sự kết hợp giữa chanh và mật ong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

 

5 lợi ích khi uống chanh mật ong buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh có hàm lượng vitamin C cao. Nước cốt của một quả chanh (48 gam) cung cấp khoảng 18 miligam vitamin C, chiếm khoảng 20% lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong quả chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại virus gây cảm lạnh và cúm. 

Mật ong chứa nhiều thành phần như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic và flavonoid, có hoạt tính chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn chống lại một số loại tổn thương tế bào… và mang nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

5 lợi ích bất ngờ của nước chanh nóng mật ong: 

Tốt cho hệ hô hấp: Vào những ngày trời trở lạnh, mật ong được nhiều người sử dụng như vị thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với người bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra, nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra.

5 lợi ích khi uống chanh mật ong buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa: Nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, như mật, giúp hệ tiêu hóa phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Nước chanh ấm có thể làm dịu và hỗ trợ tiêu hóa do có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa. Nó cũng có thể làm giảm chứng khó tiêu và đầy hơi. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt để khởi động quá trình tiêu hóa.

Tốt cho quá trình kiểm soát cân nặng: Uống nước chanh mật ong nóng cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả, ít tốn kém quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali trong chanh có thể giúp giảm huyết áp và các chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa động mạch. Hơn nữa, duy trì cân nặng hợp lý và giữ đủ nước đều rất cần cho tim mạch.

5 lợi ích khi uống chanh mật ong buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa sỏi thận: Nước chanh mật ong chứa nhiều Axit Citric. Đây là hoạt chất có khả năng ngăn ngừa hình thành sỏi thận hiệu quả bằng cách liên kết với các tinh thể canxi oxalat và tăng tính axit trong nước tiểu. Bổ sung khoảng 57 - 113g nước cốt chanh mỗi ngày là đủ để thận hoạt động khỏe mạnh. 

Lưu ý: 

Không nên uống nước chanh mật ong khi chưa ăn sáng. Buổi sáng vừa ngủ dậy bụng còn trống nếu vội uống nước chanh hay nước chanh mật ong ngay dễ gây tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, hại dạ dày, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy.

Uống nước chanh mật ong có thể gây tăng lượng đường trong máu. Với bệnh nhân mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng sẽ gây tăng đường huyết nguy hiểm. Do đó, lời khuyên là mọi người sau khi ngủ dậy nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ một chút ngũ cốc rồi mới uống nước chanh mật ong.

Nước chanh không chữa được bách bệnh, nhưng mùa hè mà bỏ qua 5 công dụng này thì quá phí!

Nước chanh không chữa được bách bệnh, nhưng mùa hè mà bỏ qua 5 công dụng này thì quá phí!

Nếu dùng đúng cách và với lượng vừa phải, nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, trong đó có hỗ trợ tim mạch, gan, thận hoạt động hiệu quả hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   chanh mật ong công dụng của chanh mật ong dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 34 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này