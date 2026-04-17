Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng

Dinh dưỡng 17/04/2026 05:00

Lô hội là một loài dược thảo rất dễ trồng, đã được sử dụng làm thuốc từ rất lâu trong dân gian. Lô hội có công dụng sát khuẩn, thông tiểu, thanh nhiệt, kinh giản, táo bón, ăn uống khó tiêu, nhuận tẩy...

Nước ép lô hội được lấy từ lá của cây lô hội hay còn gọi bằng cái tên khác là nha đam. Ngoài công dụng chữa cháy nắng, nước ép lô hội còn rất có lợi ích cho sức khỏe nếu uống đều đặn.

Nước ép lô hội có thể giúp bạn thanh lọc cơ thể và tuần hoàn, có lợi nếu bạn mắc bệnh về dạ dày hay hội chứng ruột kích thích. Tự làm nước lô hội tại nhà có thể không được ngon miệng nếu chưa biết cách thực hiện. Thế nhưng, với công thức đơn giản dưới đây, bạn có thể làm nước uống này thành công và bổ dưỡng cho bản thân và gia đình.

Công dụng của nước ép lô hội 

Cải thiện chức năng gan: Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình thanh lọc và chống độc cơ thể. Nước ép lô hội cung cấp đủ nước và dưỡng chất để giúp gan hoạt động tốt hơn.

Tăng cường dinh dưỡng: Nước ép lô hội là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể.

Có thể hỗ trợ một số bệnh viêm khớp: Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lô hội có thể giúp giảm triệu chứng bệnh viêm ruột mạn tính (IBD), bao viêm bỏng đại tràng . Đặc tính chống viêm và bão hòa, pháo lô có thể giúp giảm táo và cải thiện hoạt động của đường cát. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học vẫn còn hạn chế và việc sử dụng cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa.

Cải thiện làn da: Nước ép lô hội giúp giữ độ ẩm cho da, giảm mụn trứng cá và các tình trạng da như viêm da. Nó còn có khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím và ngăn ngừa nếp nhăn.

Trợ giúp bổ sung nước cho cơ thể: Nước ép lô hội chủ yếu được pha với nước nên có thể góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Vì vậy, với nhiều loại nước trái cây hoặc đồ dùng thể thao, nước ép lô hội thường có hàm lượng calo thấp và ít đường hơn, đặc biệt nếu không có đường bổ sung. Vì vậy, đây có thể là đơn vị thay thế cho các loại nước ngọt nhiều đường. Người dùng nên đọc kỹ kỹ năng sản phẩm để tránh các loại nước ép có thêm đường hoặc chất tạo ngọt.

Có nên uống nước ép lô hội hàng ngày?

Uống nước ép lô hội hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, giải độc cơ thể, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe da. Tuy nhiên, cần thận trọng vì sử dụng quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đau bụng hoặc khó chịu dạ dày. Để giảm nguy cơ tác dụng phụ, hãy bắt đầu với lượng nhỏ (30 - 60 ml) và tăng dần lên tối đa khoảng 230 ml mỗi ngày. Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước ép lô hội vào chế độ ăn uống của mình.

Ngoài ra, bạn có thể pha loãng nước ép lô hội với các loại đồ uống khác như nước lọc hoặc nước trái cây để tạo thêm hương vị. Hầu hết các nhà sản xuất nước ép lô hội đều khuyên nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Ai nên tránh hoặc hạn chế uống nước ép lô hội?

Một số người nên tránh hoặc hạn chế uống nước ép lô hội, bao gồm:

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Nước ép lô hội có thể gây co thắt tử cung và tăng nguy cơ sảy thai nếu sử dụng với lượng lớn.

Người dị ứng với hoa huệ: Những người nhạy cảm với thực vật và thực phẩm thuộc họ hoa huệ, như hành tây, có thể gặp phản ứng dị ứng với lô hội.

Người mắc bệnh đái tháo đường: Mặc dù nước ép lô hội có thể giảm đường huyết, việc này cần được theo dõi cẩn thận để tránh hạ đường huyết, đặc biệt nếu đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường.

Người sử dụng thuốc lợi tiểu: Lô hội có thể làm giảm lượng kali trong cơ thể, gây tương tác với thuốc lợi tiểu và dẫn đến thiếu hụt kali.

Nước dừa là một loại nước giải khát được mệnh danh là "thức uống thể thao của thiên nhiên". Với hương vị ngon ngọt và thơm, loại đồ uống giải khát rất tuyệt vời thế nhưng không phải ai cũng có thể uống được hằng ngày.

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, 3 con giáp Phú Quý liên hồi, chuyển mình đổi vận, tiền nhiều như nước, vạn sự tốt lành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, 3 con giáp Phú Quý liên hồi, chuyển mình đổi vận, tiền nhiều như nước, vạn sự tốt lành

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 18/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mão sự nghiệp thăng tiến, tài lộc quấn lấy thân, Tý - Thân tiền của thất thoát, công việc đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Bảy 18/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mão sự nghiệp thăng tiến, tài lộc quấn lấy thân, Tý - Thân tiền của thất thoát, công việc đen đủi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng

Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Sau hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài trao túi quà lớn, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/4/2026), 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/4/2026), 3 con giáp vận khí lên hương, gặp thời đổi vận, tài lộc ùa về nhà, sự nghiệp phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/4/2026), 3 con giáp được Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Cuối ngày hôm nay (17/4/2026), 3 con giáp được Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ'

Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ'

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/4/2026, 3 con giáp kinh doanh đắc Lộc, số hưởng như tiên, đại vận Phát Tài, Phú Quý gấp 4 gấp 5

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/4/2026, 3 con giáp kinh doanh đắc Lộc, số hưởng như tiên, đại vận Phát Tài, Phú Quý gấp 4 gấp 5

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Ra chợ thấy loại rau này hãy mua ngay: Vừa ngon cơm, vừa là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe

Bí quyết da căng mịn, dáng thon gọn nhờ ly nước ép thơm: Thêm 6 lý do để chị em "phải lòng" ngay

Bí quyết da căng mịn, dáng thon gọn nhờ ly nước ép thơm: Thêm 6 lý do để chị em "phải lòng" ngay

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: "Thần dược" ngay trong vườn nhà bị lãng quên

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: "Thần dược" ngay trong vườn nhà bị lãng quên

Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết "trẻ mãi không già" hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe?

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết "trẻ mãi không già" hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe?