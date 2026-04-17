Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng

Dinh dưỡng 17/04/2026 05:00

Lô hội là một loài dược thảo rất dễ trồng, đã được sử dụng làm thuốc từ rất lâu trong dân gian. Lô hội có công dụng sát khuẩn, thông tiểu, thanh nhiệt, kinh giản, táo bón, ăn uống khó tiêu, nhuận tẩy...

Nước ép lô hội được lấy từ lá của cây lô hội hay còn gọi bằng cái tên khác là nha đam. Ngoài công dụng chữa cháy nắng, nước ép lô hội còn rất có lợi ích cho sức khỏe nếu uống đều đặn.

Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lô hội có thể giúp bạn thanh lọc cơ thể và tuần hoàn, có lợi nếu bạn mắc bệnh về dạ dày hay hội chứng ruột kích thích. Tự làm nước lô hội tại nhà có thể không được ngon miệng nếu chưa biết cách thực hiện. Thế nhưng, với công thức đơn giản dưới đây, bạn có thể làm nước uống này thành công và bổ dưỡng cho bản thân và gia đình.

Công dụng của nước ép lô hội 

Cải thiện chức năng gan: Gan là cơ quan quan trọng trong quá trình thanh lọc và chống độc cơ thể. Nước ép lô hội cung cấp đủ nước và dưỡng chất để giúp gan hoạt động tốt hơn.

Tăng cường dinh dưỡng: Nước ép lô hội là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể.

Có thể hỗ trợ một số bệnh viêm khớp: Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lô hội có thể giúp giảm triệu chứng bệnh viêm ruột mạn tính (IBD), bao viêm bỏng đại tràng . Đặc tính chống viêm và bão hòa, pháo lô có thể giúp giảm táo và cải thiện hoạt động của đường cát. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học vẫn còn hạn chế và việc sử dụng cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa.

Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện làn da: Nước ép lô hội giúp giữ độ ẩm cho da, giảm mụn trứng cá và các tình trạng da như viêm da. Nó còn có khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím và ngăn ngừa nếp nhăn.

Trợ giúp bổ sung nước cho cơ thể: Nước ép lô hội chủ yếu được pha với nước nên có thể góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Vì vậy, với nhiều loại nước trái cây hoặc đồ dùng thể thao, nước ép lô hội thường có hàm lượng calo thấp và ít đường hơn, đặc biệt nếu không có đường bổ sung. Vì vậy, đây có thể là đơn vị thay thế cho các loại nước ngọt nhiều đường. Người dùng nên đọc kỹ kỹ năng sản phẩm để tránh các loại nước ép có thêm đường hoặc chất tạo ngọt.

Có nên uống nước ép lô hội hàng ngày?

Uống nước ép lô hội hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, giải độc cơ thể, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe da. Tuy nhiên, cần thận trọng vì sử dụng quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đau bụng hoặc khó chịu dạ dày. Để giảm nguy cơ tác dụng phụ, hãy bắt đầu với lượng nhỏ (30 - 60 ml) và tăng dần lên tối đa khoảng 230 ml mỗi ngày. Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước ép lô hội vào chế độ ăn uống của mình.

Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể pha loãng nước ép lô hội với các loại đồ uống khác như nước lọc hoặc nước trái cây để tạo thêm hương vị. Hầu hết các nhà sản xuất nước ép lô hội đều khuyên nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút.

Ai nên tránh hoặc hạn chế uống nước ép lô hội?

Một số người nên tránh hoặc hạn chế uống nước ép lô hội, bao gồm:

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Nước ép lô hội có thể gây co thắt tử cung và tăng nguy cơ sảy thai nếu sử dụng với lượng lớn.

Người dị ứng với hoa huệ: Những người nhạy cảm với thực vật và thực phẩm thuộc họ hoa huệ, như hành tây, có thể gặp phản ứng dị ứng với lô hội.

Người mắc bệnh đái tháo đường: Mặc dù nước ép lô hội có thể giảm đường huyết, việc này cần được theo dõi cẩn thận để tránh hạ đường huyết, đặc biệt nếu đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường.

Bí quyết sống khỏe từ cây lô hội vườn nhà: 5 lợi ích bất ngờ giúp cả nhà tăng sức đề kháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người sử dụng thuốc lợi tiểu: Lô hội có thể làm giảm lượng kali trong cơ thể, gây tương tác với thuốc lợi tiểu và dẫn đến thiếu hụt kali.

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