Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Nước dừa có vị thơm đặc trưng, ngọt thanh mát. Rất nhiều người thích uống nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nóng, ngoài nước dừa nguyên chất được lấy từ trái dừa xanh tươi, người ta còn uống nước dừa đóng lon, chai. Không chỉ có công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng làm chất thay thế điện giải, dùng làm thuốc, làm đẹp và nấu ăn.

Nước dừa là nguồn nước tinh khiết, nằm ở phần rỗng của quả dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng làm nước giải khát tự nhiên.

Nước dừa là thức uống vừa giúp giải khát vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể uống nước dừa hoặc uống bao nhiêu cũng được. Nếu bạn chưa biết những ai không nên uống nước dừa thì dưới đây là những nhóm người nên tránh loại thức uống này:

Người dễ bị dị ứng

Tương tự như các bệnh dị ứng khác, nước dừa cũng có thể gây dị ứng ở một số người bị dị ứng với thành phần nào đó có trong nước dừa. Vì vậy, những người dễ bị dị ứng nên tuyệt đối tránh sử dụng cả nước và cùi dừa.

Người mắc bệnh thận

Hàm lượng kali cao của nước dừa là một trong những lý do khiến nó trở thành một loại thức uống tuyệt vời, cụ thể trong một ly nước dừa có chứa đến khoảng 600 miligam kali. Tuy nhiên, nếu bạn mắc bệnh thận, lượng kali trong nước dừa lại có khả năng gây nguy hiểm và dẫn đến nhịp tim không đều.

Người thường xuyên bị cảm lạnh

Nước dừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Những người dễ bị cảm lạnh hoặc sống ở môi trường lạnh nên bỏ qua vì nước dừa có thể làm mát nhiệt độ cơ thể, khiến họ dễ bị cảm lạnh hơn.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Ông bà xưa thường quan niệm bà bầu uống nước dừa thì con sẽ trắng sáng hơn. Nhưng trên thực tế, nước dừa chứa hàm lượng chất béo cao (khoảng 2%) nên uống quá nhiều sẽ gây đau đầu, khó tiêu hóa. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu thường xuyên bị nôn mửa, ốm nghén. Uống loại nước này sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu ốm nghén, bà bầu có thể thoải mái sử dụng thức uống này. Một lưu ý nhỏ là bạn chỉ nên dùng 1 quả/ngày và không nên uống vào buổi tối.

Lưu ý khi uống nước dừa

Thời điểm nên uống nước dừa

Nước dừa rất tiện lợi, có thể sử dụng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, có 3 thời điểm vàng uống nước dừa giúp đạt hiệu quả dinh dưỡng tối đa bao gồm:

Buổi sáng, sau khi thức dậy: Thời điểm này dạ dày bạn đang trống, nước dừa sẽ được hấp thu tối ưu, hỗ trợ lưu thông đường ruột và tăng hệ miễn dịch của cơ thể.

Sau khi tập luyện hoặc lao động: Sử dụng nước dừa vào thời điểm này giúp bổ sung nước và điện giải mất qua mồ hôi và giúp cơ thể hồi phục sức bền sau một thời gian vận động.

Gần bữa ăn: Nước dừa có khả năng tăng cường lưu thông đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Việc uống nước dừa trước hoặc sau bữa ăn giúp tiêu hóa nhanh hơn và giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, uống nước dừa trước khi ăn còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Lượng nước dừa nên uống mỗi ngày

Không có khuyến cáo rõ ràng về số lượng nước dừa trong ngày. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh nên dùng 1 - 2 cốc nước dừa mỗi ngày.

Những người cần thận trọng với nước dừa nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để sử dụng nước dừa an toàn và hợp lý.