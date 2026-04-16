Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Dinh dưỡng 16/04/2026 11:30

Nước dừa là một loại nước giải khát được mệnh danh là "thức uống thể thao của thiên nhiên". Với hương vị ngon ngọt và thơm, loại đồ uống giải khát rất tuyệt vời thế nhưng không phải ai cũng có thể uống được hằng ngày.

Nước dừa là nguồn nước tinh khiết, nằm ở phần rỗng của quả dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng làm nước giải khát tự nhiên.

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa có vị thơm đặc trưng, ngọt thanh mát. Rất nhiều người thích uống nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nóng, ngoài nước dừa nguyên chất được lấy từ trái dừa xanh tươi, người ta còn uống nước dừa đóng lon, chai. Không chỉ có công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng làm chất thay thế điện giải, dùng làm thuốc, làm đẹp và nấu ăn.

Những ai không nên uống nước dừa?

Nước dừa là thức uống vừa giúp giải khát vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể uống nước dừa hoặc uống bao nhiêu cũng được. Nếu bạn chưa biết những ai không nên uống nước dừa thì dưới đây là những nhóm người nên tránh loại thức uống này:

Người dễ bị dị ứng

Tương tự như các bệnh dị ứng khác, nước dừa cũng có thể gây dị ứng ở một số người bị dị ứng với thành phần nào đó có trong nước dừa. Vì vậy, những người dễ bị dị ứng nên tuyệt đối tránh sử dụng cả nước và cùi dừa.

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận

Hàm lượng kali cao của nước dừa là một trong những lý do khiến nó trở thành một loại thức uống tuyệt vời, cụ thể trong một ly nước dừa có chứa đến khoảng 600 miligam kali. Tuy nhiên, nếu bạn mắc bệnh thận, lượng kali trong nước dừa lại có khả năng gây nguy hiểm và dẫn đến nhịp tim không đều.

Người thường xuyên bị cảm lạnh

Nước dừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Những người dễ bị cảm lạnh hoặc sống ở môi trường lạnh nên bỏ qua vì nước dừa có thể làm mát nhiệt độ cơ thể, khiến họ dễ bị cảm lạnh hơn.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Ông bà xưa thường quan niệm bà bầu uống nước dừa thì con sẽ trắng sáng hơn. Nhưng trên thực tế, nước dừa chứa hàm lượng chất béo cao (khoảng 2%) nên uống quá nhiều sẽ gây đau đầu, khó tiêu hóa. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu thường xuyên bị nôn mửa, ốm nghén. Uống loại nước này sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu ốm nghén, bà bầu có thể thoải mái sử dụng thức uống này. Một lưu ý nhỏ là bạn chỉ nên dùng 1 quả/ngày và không nên uống vào buổi tối.

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi uống nước dừa

Thời điểm nên uống nước dừa

Nước dừa rất tiện lợi, có thể sử dụng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, có 3 thời điểm vàng uống nước dừa giúp đạt hiệu quả dinh dưỡng tối đa bao gồm:

Buổi sáng, sau khi thức dậy: Thời điểm này dạ dày bạn đang trống, nước dừa sẽ được hấp thu tối ưu, hỗ trợ lưu thông đường ruột và tăng hệ miễn dịch của cơ thể.

Sau khi tập luyện hoặc lao động: Sử dụng nước dừa vào thời điểm này giúp bổ sung nước và điện giải mất qua mồ hôi và giúp cơ thể hồi phục sức bền sau một thời gian vận động.

Gần bữa ăn: Nước dừa có khả năng tăng cường lưu thông đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Việc uống nước dừa trước hoặc sau bữa ăn giúp tiêu hóa nhanh hơn và giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, uống nước dừa trước khi ăn còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Đừng uống nước dừa giải khác nhưng không tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lượng nước dừa nên uống mỗi ngày

Không có khuyến cáo rõ ràng về số lượng nước dừa trong ngày. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh nên dùng 1 - 2 cốc nước dừa mỗi ngày.

Những người cần thận trọng với nước dừa nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để sử dụng nước dừa an toàn và hợp lý. 

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hạt chia và nước dừa đều là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, vậy nước dừa hạt chia có tác dụng gì?

Xem thêm
Từ khóa:   nước dừa ai không nên uống nước dừa dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này