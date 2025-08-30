Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dinh dưỡng 30/08/2025 05:00

Hạt chia và nước dừa đều là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, vậy nước dừa hạt chia có tác dụng gì?

Nước dừa hạt chia có tác dụng gì?

Hạt chia là nguồn dinh dưỡng dồi dào và giàu axit béo omega-3, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm. Viêm mạn tính là một yếu tố quan trọng gây nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh tim.Hạt chia là nguồn dinh dưỡng dồi dào và giàu axit béo omega-3, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm. Viêm mạn tính là một yếu tố quan trọng gây nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả bệnh tim.

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Omega-3 là axit béo thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất, do đó, cần bổ sung chúng thông qua chế độ ăn uống. Omega-3 có thể giúp hạ triglyceride, giảm huyết áp, giảm nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng thêm lợi ích của hạt chia với sức khỏe tim mạch.

Hạt chia cũng giàu protein, chất xơ (hỗ trợ tiêu hóa) và các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê, phốt pho, chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Nước dừa cũng giàu chất điện giải như kali, magiê, canxi, rất tốt cho việc hydrat hóa và bổ sung chất dinh dưỡng; hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp điều hòa huyết áp và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Hàm lượng calo thấp của nước dừa khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể.

Hỗn hợp nước dừa - hạt chia là một loại thức uống bổ sung chất xơ, protein, vitamin C, một số khoáng chất quan trọng và chất chống oxy hóa, khiến nó trở thành một thức uống đặc biệt tốt sau khi tập luyện. Việc tiêu thụ nước dừa thường xuyên có thể làm giảm huyết áp và đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lợi ích của hạt chia khi ngâm cùng với nước dừa và lý do tại sao sự kết hợp này rất xứng đáng để đưa vào chế độ ăn uống:

Giúp kiểm soát cân nặng

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hãy thêm hạt chia ngâm với nước dừa vào thói quen buổi sáng. Hàm lượng chất xơ cao trong hạt chia giúp bạn no lâu suốt cả ngày, giảm nguy cơ ăn quá nhiều vào những thời điểm khác trong ngày.

Nước dừa, với hàm lượng calo thấp, là lựa chọn thay thế cho đồ uống có đường. Sự kết hợp này giúp bạn cảm thấy no và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nước cho cơ thể

Nước dừa hạt chia là thức uống cung cấp nước và hỗ trợ hydrat hóa cho cơ thể. Nước dừa chứa các chất điện giải tự nhiên như kali, magiê, natri, giúp cân bằng chất lỏng và hỗ trợ hoạt động cơ bắp.

Hạt chia khi ngâm trong nước sẽ tạo thành gel, giúp cơ thể giữ nước lâu hơn. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả hydrat hóa tốt, đặc biệt sau khi tập luyện hoặc trong thời tiết nóng.

Giúp làn da mịn màng, căng bóng

Một lợi ích tuyệt vời khác của thức uống buổi sáng này là tác dụng có lợi cho sức khỏe làn da. Cả nước dừa và hạt chia đều chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu.

Chất chống oxy hóa chống lại stress oxy hóa, nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm, gây hại cho da. Nước dừa, cùng với axit béo omega-3 trong hạt chia, giúp da luôn ẩm mượt, rạng rỡ.

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cholesterol khỏe mạnh

Hạt chia ngâm nước dừa rất tốt cho tim mạch. Axit omega-3 có trong hạt chia giúp giảm viêm và cholesterol. Nước dừa tốt cho tim mạch, giúp kiểm soát huyết áp và duy trì nồng độ kali trong cơ thể. Vì vậy, đây là một lựa chọn tốt cho người mắc bệnh tim mạch.

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nước dừa là thức uống giải khát, tốt cho sức khỏe được nhiều người sử dụng. Lợi ích mà nước dừa mang lại rất nhiều, tuy nhiên có một số đối tượng đặc biệt cần cân nhắc trước khi sử dụng.

