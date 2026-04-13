Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết "trẻ mãi không già" hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 13/04/2026 11:30

Trà hoa đậu biếc là thức uống phổ biến của nhiều chị em phụ nữ trong thời gian gần đây bởi màu sắc đẹp mắt và nhiều công dụng cho sức khỏe. Vậy trà hoa đậu biếc có tác dụng gì, uống hoa đậu biếc lúc nào là tốt nhất, uống như thế nào để không gặp tác dụng phụ?

Hoa đậu biếc nói chung hay trà hoa đậu biếc nói riêng đều được biết đến với những công dụng như hỗ trợ quá trình giảm cân, chữa tiểu đường và làm đẹp da. Với những tác dụng đó, vậy uống trà đậu biếc mỗi ngày có tốt không? Có tác dụng phụ không?

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết 'trẻ mãi không già' hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà hoa đậu biếc có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Với thành phần chính là anthocyanin và cliotide, trà hoa đậu biếc có những tác dụng sau:

Cải thiện sức khỏe não bộ: Hoa đậu biếc có chứa hoạt chất proanthocyanidin rất tốt đối với hệ thần kinh trung ương vì giúp máu dễ dàng lưu thông lên não. Ngoài ra, chất acetylcholine giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện các vấn đề liên quan đến não.

Ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da: Hoạt chất flavonoid có trong hoa đậu biếc có tác dụng ngăn ngừa lão hóa ở phụ nữ nhờ khả năng loại bỏ các tế bào gốc tự do, ức chế quá trình phá hủy protein trên da. Bên cạnh đó, hoạt chất anthocyanin giúp tăng cường sản sinh collagen và elastin để da khỏe đẹp và đàn hồi hơn. Chất quercetin trong hoa đậu biếc còn giúp giữ độ ẩm cho da.

Bảo vệ thị lực: Trà hoa đậu biếc rất tốt đối với mắt, cải thiện thị lực và bảo vệ các vấn đề liên quan đến mắt như đục thủy tinh thể nhờ tác dụng tăng cường lưu thông máu đến mắt của hoạt chất proanthocyanidin.

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết 'trẻ mãi không già' hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Hoạt chất flavonoid trong cây hoa đậu biếc có tác dụng kích thích sản sinh insulin, nhờ đó uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm các nguy cơ do biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Một nghiên cứu từng công bố cho biết chiết xuất từ cây hoa đậu biếc có khả năng loại bỏ những cholesterol xấu trong máu, giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch như huyết áp, xơ cứng mạch máu, mạch vành, huyết khối.

Rủi ro khi lạm dụng trà hoa đậu biếc

Lạm dụng trà đậu biếc có thể tiềm ẩn một số rủi ro như:

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết 'trẻ mãi không già' hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, tiêu chảy,...
  • Giãn mạch, gây hạ huyết áp nhẹ.
  • Ảnh hưởng đến quá trình đông máu, giảm hiệu quả của thuốc chống đông.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi “uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày có tốt không” là nếu bạn chỉ dùng với hàm lượng 1 - 2 ly/ngày, không có bệnh lý cần kiêng kỵ, không dùng trà đặc thì trà hoa đậu biếc có thể là thức uống hỗ trợ sức khỏe hằng ngày.

Uống hoa đậu biếc lúc nào là tốt nhất, liều dùng như thế nào?

Đối với chị em phụ nữ muốn giảm cân, uống trà hoa đậu biếc sau bữa ăn và trước khi đi ngủ là tốt nhất vì giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả, đồng thời còn giúp an thần, ngủ ngon.

Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ nên uống từ 300 - 500ml (khoảng 1 - 2 ly) trà hoa đậu biếc mỗi ngày (khoảng từ 5 - 10 hoa đậu biếc tươi tương đương với 1 - 2 gram hoa khô để pha trà) để không gặp phải tác dụng phụ.

Cách pha trà hoa đậu biếc giữ trọn dưỡng chất

Trước khi tìm hiểu về cách pha trà, bạn hãy chú ý chọn mua nguồn cung cấp hoa đậu biếc uy tín, đóng gói cẩn thận, có xuất xứ rõ ràng để tránh trường hợp mua phải sản phẩm bị trộn phẩm màu hoặc chứa thuốc bảo vệ thực vật gây hại.

Uống trà hoa đậu biếc thường xuyên: Bí quyết 'trẻ mãi không già' hay mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Muốn pha trà hoa đậu biếc đẹp màu và không mất nhiều dưỡng chất, bạn có thể làm theo cách sau:

  • Dùng 3 - 5 bông hoa đậu biếc khô hoặc 5 - 7 bông tươi.
  • Cho hoa vào bình, đổ nước ấm 70 - 80 độ C vào và đậy nắp kín trong 10 - 15 phút.

Có thể thêm vài giọt chanh vào nước nếu bạn thích màu tím đẹp mắt hoặc thêm mật ong, sả để tăng hương vị cho trà. Dùng trà nóng hoặc nguội đều được nhưng không thay thế hoàn toàn cho nước lọc.

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