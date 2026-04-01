Đừng chỉ coi là thức uống giải khát: Lá trà xanh chính là "lá chắn" ngừa nhiều bệnh, cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 01/04/2026 11:30

Trà xanh là một loại thức uống được nhiều người biết đến và yêu thích. Không những thế, thảo dược này còn được dùng trong y học như một loại dược liệu hỗ trợ điều trị bệnh.

Trà xanh (chè xanh) là lá của cây trà xanh chưa qua chế biến. Có rất nhiều loại trà xanh nhưng tùy theo điều kiện trồng trọt mà phương pháp canh tác sẽ khác nhau. Không giống như các loại trà khác, trà xanh không được lên men mà sản xuất theo phương pháp dùng nhiệt độ cao để sấy khô. Nhờ quá trình sản xuất này mà trà xanh vẫn giữ được các phân tử quan trọng là polyphenol.

Đừng chỉ coi là thức uống giải khát: Lá trà xanh chính là 'lá chắn' ngừa nhiều bệnh, cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phân tử Polyphenol có khả năng ngừa sưng viêm, bảo vệ sụn khớp, giảm thoái hóa, chống nhiễm trùng và giảm sự phát triển của tế bào bất thường ở cổ tử cung,... Ngoài ra, 2 - 4% cafein có trong trà xanh tác động đến việc sự tỉnh táo và tư duy, tăng hàm lượng nước tiểu và cải thiện chức năng của tế bào tiếp nhận thông tin não đối với bệnh Parkinson. Chất cafein của trà xanh còn tăng cường giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh có ở não từ đó kích thích tim, hệ thống thần kinh và cơ.

Công dụng của trà xanh 

Thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa và giảm cân

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp hỗ trợ giảm cân tự nhiên, trà xanh chính là "trợ thủ" đắc lực nhờ khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất. Các hoạt chất trong lá trà, đặc biệt là sự kết hợp giữa caffeine và catechin, giúp kích thích cơ thể chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quá trình vận động. Không chỉ giúp đốt cháy calo, trà xanh còn hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà không gây ra các tác dụng phụ tiêu cực cho sức khỏe.

Đừng chỉ coi là thức uống giải khát: Lá trà xanh chính là 'lá chắn' ngừa nhiều bệnh, cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe răng miệng

Các phân tử catechin trong lá trà không chỉ tốt cho bên trong cơ thể mà còn là "khắc tinh" của các loại vi khuẩn gây hại trong khoang miệng. Chúng có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn streptococcus mutans, tác nhân chính hình thành mảng bám và gây sâu răng. Bên cạnh đó, các hợp chất tự nhiên này còn giúp khử mùi hôi miệng hiệu quả, mang lại hơi thở thơm mát và giảm thiểu nguy cơ viêm nướu, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Tăng cường sức khỏe xương

Một phân tích tổng hợp của 17 nghiên cứu khác nhau cho thấy uống trà có thể bảo vệ chống lại bệnh loãng xương và gãy xương. Kết quả cho thấy EGCG và các polyphenol khác trong trà xanh có thể tăng cường xương bằng cách cải thiện mật độ xương và giảm lượng xương bị mất đi khi bạn già đi.

Đừng chỉ coi là thức uống giải khát: Lá trà xanh chính là 'lá chắn' ngừa nhiều bệnh, cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Trà xanh đặc biệt giàu epigallocatechin-3 gallate (EGCG), một loại catechin có đặc tính chống viêm. EGCG và các chất chống oxy hóa khác giúp giảm thiểu tình trạng viêm do các gốc tự do gây hại tế bào gây ra. Nghiên cứu cũng cho thấy đặc tính chống viêm của trà xanh có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và tái phát ung thư.

Uống trà xanh tươi mỗi ngày có tốt không?

Việc uống trà xanh tươi mỗi ngày mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tuy nhiên nếu uống quá nhiều trà xanh có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Uống trà xanh tươi vào buổi sáng giúp bạn tỉnh táo, hiệu suất làm việc tốt, tăng cường sức đề kháng, tinh thần sảng khoái và giúp phòng chống bệnh tật.

Đừng chỉ coi là thức uống giải khát: Lá trà xanh chính là 'lá chắn' ngừa nhiều bệnh, cực tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi người chỉ nên uống 2 - 3 tách trà trong ngày vì việc tiêu thụ trà xanh vượt quá mức có thể gây tác dụng phụ không mong muốn. Dưới đây là một số tác dụng phụ có thể xảy ra khi uống trà quá nhiều xanh tươi:

  • Gây căng thẳng, hồi hộp, tim đập nhanh.
  • Làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ khi uống quá nhiều trà xanh.
  • Gây buồn nôn, ợ chua.
  • Gây đau đầu và khó chịu, hoa mắt và chóng mặt.
  • Tăng sự lệ thuộc vào caffein trong cơ thể.

Tóm lại, để giải đáp cho câu hỏi "Uống trà xanh tươi mỗi ngày có tốt không?" thì câu trả lời là có. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì mỗi người chỉ nên tiêu thụ 2 - 3 tách trà trong 1 ngày.

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Trà xanh từ lâu đã được xem là một thức uống thanh tao, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông. Không chỉ mang lại hương vị thanh mát mà còn chứa đựng vô số lợi ích cho sức khỏe, nhưng có nên uống mỗi ngày?

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