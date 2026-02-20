Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Món ngon mỗi ngày 20/02/2026 05:30

Nếu đang tìm kiếm một 'vị cứu tinh' cho hệ tiêu hóa ngày Tết thì trà chanh, trà tắc chính là lựa chọn số một. Không chỉ đứng đầu về độ nhanh gọn, dễ làm, hai loại trà này còn mang lại cảm giác thanh mát tức thì, giúp giải nhiệt và chống ngán cực kỳ hiệu quả mà hương vị vẫn thơm ngon khó cưỡng.

Bước 1. Ủ trà

- Lục trà lài : 35g

- Nước lọc: 1lít

- Đường: 310-330g

- Mật ong: 25g

- Đá bi: 280g

Cách làm:

- Chọn trà lài, hãng nào cũng được. Ví dụ lục trà lài Hoàng Gia hoặc Green Tea.

- Đun sôi 1L nước lọc, hạ nhiệt về khoảng 75-80 độ.

- Cho trà đã rây qua phần bụi mịn, ủ 10 phút không cần đậy nắp. Khuấy nhẹ để các lá trà ngấm nước & nở đều.

- Sau khi ủ xong, lọc trà. Cho đường & mật ong khuấy tan nhanh, cho luôn đá vào khuấy tan.

- Cốt trà thu được ~ 950ml. Bảo quản ngăn mát 2-3 ngày, lạnh càng sâu uống càng ngon.

Bước 2. Lên cốc trà tắc 500ml

Đậm nhạt của trà mọi người tùy chỉnh theo sở thích, thích đậm vị thì cốc 500ml sẽ dùng 220-240ml cốt trà.

- Cốt trà: 200ml

- Quất: 12-15ml (khoảng 2 quả mọng nước)

- Đá bi: 170-190g

- Ngọn húng bạc hà: 2-3 ngọn

Cách làm: nên sử dụng bình lắc để trà được ngon nhất.

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng - Ảnh 1

- Cho cốt trà vào trước, vắt quất vào, bỏ hạt giữ luôn vỏ cho thơm.

- Cho tiếp đá vào đậy bình lắc tối thiểu 10 cái thật mạnh.

- Cho ra cốc, decor thêm ít ngọn húng bạc hà vừa thơm vừa đẹp.

Nếu trà quất/tắc thì thêm vài lát quất thái lát.

Còn nếu trà chanh thì làm tương tự, decor thêm vài lát chanh tươi.

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng - Ảnh 2

Nguồn: FB Châu Ngọc

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Trà cam ngày Tết ông Công ông Táo – Thức uống "gây nghiện" cho những ngày xuân se lạnh

Một tách trà cam vào sáng sớm hay tối muộn đều là món quà tuyệt vời cho sức khỏe. Cái hương cam thơm lừng quyện cùng vị gừng nồng ấm không chỉ giúp dịu họng, ấm người mà còn là 'lá chắn' tự nhiên giúp cả gia đình phòng tránh ho và cảm lạnh trong tiết trời giao mùa.

Xem thêm
Từ khóa:   trà tắc cách làm trà tắc món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Đúng hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền 4 người tử vong và mất tích

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền 4 người tử vong và mất tích

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 11 phút trước
Ngô Thanh Vân lần đầu khoe ảnh rõ mặt con gái, CĐM vô tình chi tiết này

Ngô Thanh Vân lần đầu khoe ảnh rõ mặt con gái, CĐM vô tình chi tiết này

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp đổi vận giàu to, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc ào ào

Sau hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp đổi vận giàu to, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc ào ào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp 'lên đời', làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp 'lên đời', làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền