Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Món ngon mỗi ngày 20/02/2026 05:30

Nếu đang tìm kiếm một 'vị cứu tinh' cho hệ tiêu hóa ngày Tết thì trà chanh, trà tắc chính là lựa chọn số một. Không chỉ đứng đầu về độ nhanh gọn, dễ làm, hai loại trà này còn mang lại cảm giác thanh mát tức thì, giúp giải nhiệt và chống ngán cực kỳ hiệu quả mà hương vị vẫn thơm ngon khó cưỡng.

Bước 1. Ủ trà

- Lục trà lài : 35g

- Nước lọc: 1lít

- Đường: 310-330g

- Mật ong: 25g

- Đá bi: 280g

Cách làm:

- Chọn trà lài, hãng nào cũng được. Ví dụ lục trà lài Hoàng Gia hoặc Green Tea.

- Đun sôi 1L nước lọc, hạ nhiệt về khoảng 75-80 độ.

- Cho trà đã rây qua phần bụi mịn, ủ 10 phút không cần đậy nắp. Khuấy nhẹ để các lá trà ngấm nước & nở đều.

- Sau khi ủ xong, lọc trà. Cho đường & mật ong khuấy tan nhanh, cho luôn đá vào khuấy tan.

- Cốt trà thu được ~ 950ml. Bảo quản ngăn mát 2-3 ngày, lạnh càng sâu uống càng ngon.

Bước 2. Lên cốc trà tắc 500ml

Đậm nhạt của trà mọi người tùy chỉnh theo sở thích, thích đậm vị thì cốc 500ml sẽ dùng 220-240ml cốt trà.

- Cốt trà: 200ml

- Quất: 12-15ml (khoảng 2 quả mọng nước)

- Đá bi: 170-190g

- Ngọn húng bạc hà: 2-3 ngọn

Cách làm: nên sử dụng bình lắc để trà được ngon nhất.

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng - Ảnh 1

- Cho cốt trà vào trước, vắt quất vào, bỏ hạt giữ luôn vỏ cho thơm.

- Cho tiếp đá vào đậy bình lắc tối thiểu 10 cái thật mạnh.

- Cho ra cốc, decor thêm ít ngọn húng bạc hà vừa thơm vừa đẹp.

Nếu trà quất/tắc thì thêm vài lát quất thái lát.

Còn nếu trà chanh thì làm tương tự, decor thêm vài lát chanh tươi.

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng - Ảnh 2

Nguồn: FB Châu Ngọc

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