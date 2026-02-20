Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp '3 không'

Món ngon mỗi ngày 20/02/2026 11:30

Tạm biệt nỗi lo bánh bông lan xẹp lún hay thắt eo 'thần thánh'. Nếu bạn vẫn đang đau đầu vì bánh nứt mặt hay chín không đều, thì đây chính là bài viết dành riêng cho bạn. Bí mật để có một chiếc bánh bông lan đẹp chuẩn chỉnh như ở tiệm đã sẵn sàng được bật mí!

Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp '3 không' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 80gr bột mì số 8

- 100gr đường bột

- 4trứng gà

- 2 quả cam vàng (1quả bào lấy vỏ, 1quả lấy nước)

- 40ml sữa tươi không đường

- 20ml nước cam

- 20 gr dầu ăn

- 5gr bột cacao (không có bỏ qua)

- 3ml vanilla

Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp '3 không' - Ảnh 2

Cách làm:

1. Tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng gà

2. Thau lòng đỏ:

- Đánh tan lòng đỏ với 3ml vanilla

- Cho sữa tươi + nước cam và dầu ăn đánh cho hòa quyện.

- Rồi rây bột vào hỗn hợp lòng đỏ. Dùng phới lồng trộn sao cho k còn thấy bột khô nữa.

3. Âu lòng trắng:

- Đánh bông lòng trắng trứng với 1lát chanh cho nổi bọt lớn

- Chia lượng đường làm 3 phần cho vào từ từ. Đánh đến khi thấy đứng chóp là dừng.

4. Cho 1/3 lòng trắng đã đánh bông vào thau lòng đỏ cùng với 1ít vỏ cam. Và trộn đều 1chiều theo hướng hất từ dưới hất lên.

5. Cho hết hỗn hợp lòng đỏ vào âu lòng trắng trứng đã đánh bông và lặp lại động tác trộn cho tới khi thấy hòa quyện rồi chia bột làm 2.

6. 1/2 để nguyên. 1/2 rây bột cacao và trộn đều.

7. Quét 1lớp bơ mỏng vào lòng nồi để chống dính.

- Nếu lòng nồi cơm của bạn phủ chống dính thì không cần quét bơ.

8. Lần lượt múc 1muỗng bột trắng cho vào giữa lòng nồi, rồi tiếp tục múc muỗng bột cacao đổ vào xếp chồng lên lớp trước.

9. Làm tuần tự cho đến hết.

10. Bật chức năng 𝐃𝐈𝐘 nướng bánh

nhiệt 140độ 40p

- Hoặc bấm nút cook cho nồi nướng lần 1. Hết thời gian mình rút điện để im 5p rồi cắm điện bật cook lần 2. Tổng thời gian nướng tầm 40_50p tùy lượng bột ban đầu.

11. Hết thời gian lấy bánh ra. Cắt cam thành từng lát và trang trí mặt bánh.

Vậy là bạn đã làm xong chiếc bánh bông lan cam thơm nức mũi, bánh bông mềm ẩm không bị khô. Để tủ lạnh ăn rất ngon và cũng không bị cứng bánh.

Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp '3 không' - Ảnh 3

Nguồn: FB Thu Hà Giang

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Khác biệt hoàn toàn với kiểu bánh bao truyền thống, bánh bao chỉ chinh phục thực khách bởi lớp vỏ được nhào nặn từ bột gạo nếp trứ danh, tạo nên độ dẻo mướt đặc trưng. Những chiếc bánh trắng ngần, nhỏ xinh gói trọn bên trong phần nhân đậu phộng bùi béo, dừa nạo giòn sần sật và mè trắng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng hương vị ngọt ngào, hễ chạm môi là say đắm.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh kem bánh bông lan cam món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/2/2026, 3 con giáp của tiêu chẳng hết, làm ăn Phát Đạt, hứa hẹn giàu có, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/2-22/2), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/2-22/2), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp "3 không"

Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp "3 không"

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 10 phút trước
Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp tiền vàng phủ phê, Phú Quý đủ đường, hóa Rồng hóa Phượng, vương giả tột cùng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, 3 con giáp tiền vàng phủ phê, Phú Quý đủ đường, hóa Rồng hóa Phượng, vương giả tột cùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thời tới cản không kịp sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Thời tới cản không kịp sau ngày 20/1/2026, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Bỏ túi cách làm Trà Tắc giải ngán cực đỉnh cho Tết 2026: Đánh tan nỗi lo thịt mỡ, bánh chưng

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Chỉ với vài bước đơn giản, có ngay món thịt bằm sốt bơ tỏi thơm lừng cho cả gia đình ngày Tết

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Độc lạ món nộm bò trộn mận: Sự bùng nổ hương vị chua - cay - mặn - ngọt khiến bạn không thể dừng đũa

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương