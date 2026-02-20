Làm bánh bông lan cam nướng siêu đỉnh chỉ với nồi cơm điện và bí kíp "3 không"

Tạm biệt nỗi lo bánh bông lan xẹp lún hay thắt eo 'thần thánh'. Nếu bạn vẫn đang đau đầu vì bánh nứt mặt hay chín không đều, thì đây chính là bài viết dành riêng cho bạn. Bí mật để có một chiếc bánh bông lan đẹp chuẩn chỉnh như ở tiệm đã sẵn sàng được bật mí!

Nguyên liệu:

- 80gr bột mì số 8

- 100gr đường bột

- 4trứng gà

- 2 quả cam vàng (1quả bào lấy vỏ, 1quả lấy nước)

- 40ml sữa tươi không đường

- 20ml nước cam

- 20 gr dầu ăn

- 5gr bột cacao (không có bỏ qua)

- 3ml vanilla

Cách làm:

1. Tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng gà

2. Thau lòng đỏ:

- Đánh tan lòng đỏ với 3ml vanilla

- Cho sữa tươi + nước cam và dầu ăn đánh cho hòa quyện.

- Rồi rây bột vào hỗn hợp lòng đỏ. Dùng phới lồng trộn sao cho k còn thấy bột khô nữa.

3. Âu lòng trắng:

- Đánh bông lòng trắng trứng với 1lát chanh cho nổi bọt lớn

- Chia lượng đường làm 3 phần cho vào từ từ. Đánh đến khi thấy đứng chóp là dừng.

4. Cho 1/3 lòng trắng đã đánh bông vào thau lòng đỏ cùng với 1ít vỏ cam. Và trộn đều 1chiều theo hướng hất từ dưới hất lên.

5. Cho hết hỗn hợp lòng đỏ vào âu lòng trắng trứng đã đánh bông và lặp lại động tác trộn cho tới khi thấy hòa quyện rồi chia bột làm 2.

6. 1/2 để nguyên. 1/2 rây bột cacao và trộn đều.

7. Quét 1lớp bơ mỏng vào lòng nồi để chống dính.

- Nếu lòng nồi cơm của bạn phủ chống dính thì không cần quét bơ.

8. Lần lượt múc 1muỗng bột trắng cho vào giữa lòng nồi, rồi tiếp tục múc muỗng bột cacao đổ vào xếp chồng lên lớp trước.

9. Làm tuần tự cho đến hết.

10. Bật chức năng 𝐃𝐈𝐘 nướng bánh

nhiệt 140độ 40p

- Hoặc bấm nút cook cho nồi nướng lần 1. Hết thời gian mình rút điện để im 5p rồi cắm điện bật cook lần 2. Tổng thời gian nướng tầm 40_50p tùy lượng bột ban đầu.

11. Hết thời gian lấy bánh ra. Cắt cam thành từng lát và trang trí mặt bánh.

Vậy là bạn đã làm xong chiếc bánh bông lan cam thơm nức mũi, bánh bông mềm ẩm không bị khô. Để tủ lạnh ăn rất ngon và cũng không bị cứng bánh.

Nguồn: FB Thu Hà Giang

