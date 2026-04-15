Bí quyết da căng mịn, dáng thon gọn nhờ ly nước ép thơm: Thêm 6 lý do để chị em "phải lòng" ngay

Dinh dưỡng 15/04/2026 11:30

Nước ép dứa là nước giải khát được nhiều người yêu thích vì độ ngọt thanh, chua nhẹ phù hợp với những ngày nắng nóng, oi bức. Nhưng bạn có biết ngoài giúp giải khát thì nước ép dứa có tác dụng gì đối với cơ thể không?

Nước ép dứa là một loại đồ uống nhiệt đới phổ biến. Được chế biến từ quả cây dứa, có nguồn gốc từ các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Kenya, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Nhiều nền văn hóa sử dụng quả dứa và nước ép của nó như một phương thuốc dân gian để điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh khác nhau.

Nước ép dứa có tác dụng gì?

Cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cho cơ thể

Dựa vào thành phần các chất dinh dưỡng có trong nước ép dứa, chúng ta có thể thấy rằng loại nước ép này chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó, chúng mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa ngăn ngừa các gốc tự do gây hại

Nước ép dứa không chỉ là một nguồn giàu vitamin và khoáng chất, mà nó còn được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong nước ép thơm như vitamin C, beta carotene và các flavonoid còn giúp ngăn ngừa và tiêu diệt các gốc tự do gây hại.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Nước ép dứa có chứa enzyme protease, một chất có khả năng phân giải các hợp chất đạm trong thức ăn thành axit amin và peptide nhỏ hơn. Nhờ đó, khi sử dụng thức uống này, cơ thể sẽ dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ các axit amin và peptide có trong thức ăn. Đặc biệt, sự kết hợp với enzyme bromelain cũng tăng cường khả năng kháng lại vi khuẩn đường ruột, như vi khuẩn E Coli giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bromelain, một loại enzyme không chỉ giúp cơ thể chống viêm mà còn có khả năng phân giải cục máu đông và giảm sự tích tụ của cholesterol trong các mạch máu. Nhờ vào tính năng này, bromelain giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng hệ tuần hoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho máu đi khắp cơ thể, phục vụ cho các hoạt động quan trọng của con người.

Ngăn ngừa các bệnh ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất bromelain trong dứa có khả năng ức chế sự phát triển của các loại ung thư, chẳng hạn như ung thư vú, ung thư ống mật và ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, enzyme bromelain có thể tác động lên hệ miễn dịch, giúp tăng cường quá trình sản xuất bạch cầu một cách hiệu quả hơn, nhờ đó tăng cường khả năng đối phó với các tế bào ung thư của cơ thể.

Giúp phòng chống lão hóa da

Khi nói đến tác dụng của nước ép dứa với phụ nữ, không thể không kể đến khả năng tăng cường sức khỏe làn da và ngăn ngừa lão hóa. Nước ép dứa chứa một lượng vitamin C đáng kể, giúp trì hoãn và làm chậm quá trình lão hóa bằng cách thúc đẩy sự tổng hợp collagen dưới da. Nhờ đó, làn da sẽ được bảo vệ tốt hơn dưới sự tác động của tia UV trong ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, kẽm có trong nước ép dứa cũng góp phần làm sáng da và giảm thâm nám hiệu quả.

Ai không nên uống nước ép dứa?

Nước ép dứa là một thức uống giàu dinh dưỡng nhưng vẫn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho một số người bệnh, chẳng hạn như:

Người dị ứng với dứa: những người có cơ địa dị ứng với một số thành phần có trong dứa có thể gặp phải các biểu hiện như phát ban, nổi mề đay hoặc khó thở...

Người gặp vấn đề về dạ dày: lượng vitamin C cao có thể gây buồn nôn, tiêu chảy hoặc ợ nóng. Tương tự, bromelain cũng có thể gây tiêu chảy, chảy máu kinh nguyệt quá nhiều hoặc phát ban da nếu tiêu thụ quá nhiều. Không những vậy, độ axit của dứa có thể làm tăng các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Người bị bệnh thận: những người mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép dứa để đảm bảo hàm lượng kali an toàn cho chế độ ăn uống của họ.

Người bị sâu răng: đường và axit trong nước ép dứa có thể làm hỏng men răng, dẫn đến sâu răng.

Sẽ ra sao nếu bạn duy trì 1 ly nước ép lựu mỗi sáng? 5 lợi ích dưỡng nhan khiến bạn ngỡ ngàng

Uống nước ép lựu là một thói quen tốt cho sức khỏe nhờ những dưỡng chất quan trọng, thế nhưng uống nước ép lựu mỗi ngày có tốt không?

