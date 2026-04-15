Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, dự báo vượng sắc, tình tiền chạm nóc, giàu có đổi đời

Tâm linh - Tử vi 15/04/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, dự báo vượng sắc, tình tiền chạm nóc, giàu có đổi đời vào đúng 00h00 đêm nay (16/4/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), tuổi Mùi có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bản mệnh sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, dự báo vượng sắc, tình tiền chạm nóc, giàu có đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc trong ngày này, tuổi Mùi cũng có vận may tài lộc khi người kinh doanh, buôn bán có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Về cơ bản con giáp này làm gì cũng dễ dàng giành được thành công ngoài sức mong đợi.

Khi thu được tiền bạc chớ tiêu xài lãng phí mà phải có kế hoạch chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm rõ ràng. Trong tương lai còn nhiều việc mà bản mệnh phải dùng đến tiền nên nếu bây giờ không có sự chuẩn bị kỹ càng thì rất có thể sẽ rơi vào cảnh túng thiếu mà không vay mượn được ai.

Con giáp tuổi Thân 

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), gày thuận lợi để tuổi Thân tiến hành các hoạt động cầu tài, bởi cát tinh Chính Tài mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Thân sẽ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. 

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, dự báo vượng sắc, tình tiền chạm nóc, giàu có đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

 

Kim – Mộc xung khắc lại khiến phương diện tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn, các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, bất đồng về nhiều chuyện. Đôi khi chỉ vài chuyện cỏn con cũng có thể khơi mào tranh cãi gay gắt càng khiến cho rạn nứt thêm nhiều.

Con giáp tuổi Tỵ 

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), Thiên Tài chiếu cố, người tuổi Tỵ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động từ những công việc làm thêm. Điều này mang lại cho bạn nguồn động lực lớn lao.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (16/4/2026), 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, dự báo vượng sắc, tình tiền chạm nóc, giàu có đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có khả năng phát tài nhờ vận may của mình. Khoản tiền đó có thể giúp bạn dư dả một thời gian, nhưng tốt nhất hãy dùng tiền vào những việc có ích, chứ đừng chỉ nghĩ tới việc ăn chơi, hưởng thụ. 

Hỏa sinh Thổ, trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên. Khi gặp phải vướng mắc, bạn luôn chia sẻ với nửa kia để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

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