Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã 'ngã quỵ' khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Tâm sự gia đình 15/04/2026 21:43

ôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên.

Vợ tôi đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được con. Nhìn cô ấy đau đớn mà tôi ớn lạnh cả người vì xót xa. Thậm chí nhiều lúc đau quá, vợ tôi phải ngất đi một lúc, khi tỉnh lại càng đau hơn. Bị cơn đau hành hạ thảm thương, vợ tôi van nài tôi cho sinh mổ. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, vì bả nghĩ đẻ thường sẽ tốt hơn. Trời thương, sau một ngày một đêm thì vợ tôi cũng sinh được.

Sau khi con đầu lòng chào đời, vợ tôi được đưa vào phòng hậu sinh. Thấy con nhỏ xíu nằm trong khăn mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào. 

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng: 

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã 'ngã quỵ' khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động - Ảnh 1
“Sau đợt này anh đi thắt ống dẫn tinh đi”.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Nhưng vợ thở than sinh con vất vả lại nguy hiểm quá, không ai để ý cô ấy chịu đựng thế nào. Ngay cả tôi cũng chỉ quan tâm đến em bé, có hỏi han gì cô ấy đâu. Suốt lúc vợ tôi đau đẻ, những lời van nài của cô ấy cũng chẳng ai nghe. Dù giờ đã qua rồi nhưng vợ tôi vẫn ám ảnh lắm, không muốn sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chần chừ nói với vợ hay là dùng biện pháp tránh thai nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy muốn tôi thắt ống dẫn tinh để phòng trừ rủi ro. Cô ấy còn làm căng nếu tôi không thực hiện thì đừng hòng gần gũi vợ. Cô ấy khăng khăng không muốn có con lần nào nữa.

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn. Tôi vẫn còn muốn có thêm con, nhưng giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Anh trai mất chưa đầy 100 ngày chị dâu đã vội lấy chồng, biết được lý do tôi bật khóc, dúi vào tay chị 50 triệu trong nghẹn ngào

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vợ đau đẻ ròng rã một ngày đêm mới sinh được, vừa bế con trên tay tôi đã "ngã quỵ" khi nghe vợ thốt ra một câu chấn động

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm, nhìn cái bụng bầu nhô cao và nghe cô ấy thốt ra một câu, tôi "ngã quỵ" vì hối hận

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Vừa bước qua cổng nhà chồng với váy cưới trắng tinh, tôi "chết đứng" khi một đứa trẻ lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi"

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng nghi vợ "vụng trộm", kết quả ADN lần thứ 3 khiến cả nhà ngã quỵ

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Chồng dắt trai lạ về nhà bắt vợ phải "sống chung", tôi ngã quỵ khi biết sự thật kinh hoàng đằng sau

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Anh trai mất chị dâu không nhỏ một giọt nước mắt, đêm đến lại lén ra bờ sông để làm một việc khiến tôi khóc nghẹn

Sau ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Năm 16/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

NÓNG: Thu hồi kem nghệ, dầu tràm sai công thức, nhiễm vi sinh vật

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vừa tụt áo vợ trong đêm tân hôn, chồng bỗng "phát điên" xô tôi ngã quỵ xuống sàn, đòi trả dâu ngay lập tức

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau 1 năm ly hôn, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi choáng váng bất ngờ

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt gian, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ đẻ ngồi khóc dưới bậc thang, sự thật sau đó còn sốc hơn

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt gian, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ đẻ ngồi khóc dưới bậc thang, sự thật sau đó còn sốc hơn

Vừa mở cửa nhà đã thấy cảnh tượng "trai gái" ngay phòng khách, tôi chết lặng khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Vừa mở cửa nhà đã thấy cảnh tượng "trai gái" ngay phòng khách, tôi chết lặng khi nhìn rõ mặt người đàn ông

Vừa bước chân vào nhà sau buổi tiệc đêm, tôi "đứng hình" thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên mới sốc ngất vì danh tính

Vừa bước chân vào nhà sau buổi tiệc đêm, tôi "đứng hình" thấy bóng người đàn ông lù lù trong bóng tối, bật đèn lên mới sốc ngất vì danh tính