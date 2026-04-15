Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Hôm nay, ngày 15/4/2026, giá dầu thế giới giảm mạnh cho thấy thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Trong nước, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp sau 2 kỳ điều chỉnh giảm mạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm hơn 1% sau khi giảm mạnh đóng phiên lúc rạng sáng. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 4,57 USD, tương đương 4,6%, xuống 94,79 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI giảm 7,80 USD, tương đương 7,87%, xuống 91,2 USD/thùng.

Các nhà phân tích nhận xét thị trường đang kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực hơn từ các nỗ lực ngoại giao liên quan đàm phán Mỹ và Iran.

Thông tin cho thấy, không thể mua dầu để chở qua eo biển Hormuz, thị trường đang tìm các nguồn cung khác trong đó, dầu thô từ Mỹ là lựa chọn. Đó cũng là một trong lý do khiến giá dầu thô WTI Mỹ xưa giờ luôn thấp hơn dầu thô Brent nay cao hơn từ đầu tháng đến nay.

Giá dầu diesel trong nước đang ở mức thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Theo thông tin VietNamNet, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 15/4 như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.344 đồng/lít. Còn giá xăng RON95-III không cao hơn 23.543 đồng/lít.

Dầu diesel có giá bán không cao hơn 32.969 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm rất mạnh sau 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4).

Theo đó, sau 2 kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 11.819 đồng/lít, còn giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg sau 2 kỳ điều hành.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.

Liên quan đến xăng dầu, mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp xăng dầu đủ điều kiện có thể triển khai bán xăng E10 ngay, trước khi áp dụng trên toàn quốc từ ngày 30/4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-xang-dau-hom-nay-1542026-lao-doc-gan-8-trong-nuoc-o-muc-thap-757788.html