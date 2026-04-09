Giá xăng dầu "lao dốc" mạnh: Dầu diesel giảm sốc gần 10.000 đồng/lít

Cơ quan điều hành quyết định giảm 2.390 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 2.990 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.340 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.540 đồng/lít.

Theo thông tin báo Dân Trí , chiều 9/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 cùng ngày.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ xăng 800 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut 1.000 đồng/lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 12 lần tăng, 9 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Trong khi đó, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít còn 32.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít về 22.610 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo VNExpress, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố liên quan xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran. Giá xăng dầu thành phẩm ngày 9/4 có xu hướng giảm so với một ngày trước đó. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 giảm 15,6%, diesel 26,5% và mazut 12,1%.

Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang từ cuối tháng 2 gây hệ lụy lớn đến nguồn cung xăng dầu, khí toàn cầu. Quy mô và mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này vượt cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - từng làm đảo lộn nền kinh tế, thị trường năng lượng.

Diễn biến này kéo theo thị trường năng lượng trong nước biến động mạnh. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có 14 kỳ điều hành, có thời điểm giá xăng RON 95 gần chạm ngưỡng 40.000 đồng, dầu diesel 45.000 đồng một lít.

Tại họp báo Chính phủ cuối tuần trước, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đảm bảo đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cũng nhập khẩu 3,2 triệu m3 xăng dầu. Cùng với hàng tồn kho hiện tại (2,6-2,8 triệu m3), nguồn cung xăng dầu trong nước có thể đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng hết tháng này.

Cơ quan thuế sẽ rà soát dữ liệu hóa đơn, doanh thu, tồn kho; kiểm tra việc kê khai thuế, xuất hóa đơn, xử lý nghiêm các hành vi như găm hàng, đầu cơ, xuất hóa đơn sai quy định, với kế hoạch hoàn thành trong tháng 4.