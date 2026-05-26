Từ ngày 26 đến ngày 31/5/2026, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, ôm trọn may mắn, thành công trải thảm hồng

Từ ngày 26 đến ngày 31/5/2026, tuổi Tý có Chính Quan trợ vận, nhờ vậy mà công việc suôn sẻ hơn hẳn. Thi cử thuận lợi, xin việc cũng may mắn, những đề bạt về thăng chức, tăng lương được sếp cất nhắc.

Đường tình cảm được Tam Hợp nâng đỡ, may mắn dồn hết về tuổi Tý. Bạn đón ngày mới với tâm trạng ung dung tự tại, dung hòa với mọi người xung quanh nên ai cũng thích nói chuyện với Tý. Con giáp này còn thích giao lưu kết bạn với những người có chung sở thích với mình.

Đường tài lộc cũng may mắn không kém nhờ cục diện Thủy sinh Kim. Bạn suy nghĩ rất đơn giản nên hiếm khi phải đau đầu quá nhiều vì tiền. Con giáp này biết hài lòng với những thứ đang có, không ham sân si quyền chức hay tiền bạc.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 26 đến ngày 31/5/2026, Nhị Hợp xuất hiện, người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng tranh cãi khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và không muốn hợp tác với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu chú ý để có cách cư xử khéo léo hơn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ làm ăn. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, giúp việc đầu tư, kinh doanh của bạn thuận lợi hơn trong tương lai.

Chính Ấn cho thấy bạn vốn là một người thông minh và tài giỏi, vì vậy hãy không ngừng rèn luyện bản thân mình để có thể trở nên xuất sắc hơn nữa. Dù đang làm việc ở môi trường nào, bạn cũng nên chủ động và tự giác chứ không được trì trệ hoặc tìm cách đối phó cho qua.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 26 đến ngày 31/5/2026, sự kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Tỵ dưới sức ảnh hưởng của Chính Quan có thể giúp bạn ghi điểm số ấn tượng ngày hôm nay. Đừng vì một chút thất bại bé nhỏ mà buông bỏ hay tự ti vào năng lực của mình. Bạn sẽ cần phải có nhiều sự kiên trì hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để cả hai có thể chung sức vượt qua sóng gió.



Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!