Tử vi 6 tiếp theo (26/5 - 31/5), 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu không báo trước, được Trời Phật thương nên tình - tiền đều đỏ thắm

Tử vi 6 tiếp theo (26/5 - 31/5), tuổi Thìn có Tam Hợp nâng đỡ, vì thế nên công việc rất khởi sắc. Hôm nay bạn nào có ý định mở hàng, khai trương hay đi làm ăn xa thì cứ tiến hành đi nhé. Bản mệnh cũng biết vận dụng các ưu điểm của bản thân để công việc diễn ra theo đúng kế hoạch.

Vận tình cảm nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên khá đỏ. Tình duyên lứa đôi trong ngày hôm nay tiến triển rất tốt, cuối ngày chình là thời điểm may mắn nhất. Các mối quan hệ xã giao xung quanh cũng tiến triển tốt.

Đường tài lộc nhờ Thực Thần nên lộc lá đầy mình. Lộc trong ngày không phải là được cho nhiều tiền hay nhặt được tiền. Bạn sẽ được mời đi ăn, được cho đồ ăn hoặc được người khác tặng quà, ủng hộ.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 6 tiếp theo (26/5 - 31/5), Tam Hợp phù trợ giúp người tuổi Ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc cho dù cho hoàn cảnh hiện tại không mấy thích hợp để bạn thể hiện tài năng. Bản mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau, khi gặp rắc rối lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 6 tiếp theo (26/5 - 31/5), nhờ có Lục Hợp mà hôm nay con giáp tuổi Tuất nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy tuổi Tuất lúc này cần chút yên tĩnh để tập trung cho sự nghiệp vì có thể đây là lúc thời cơ đã đến. Nếu có giai đoạn chuẩn bị tốt thì con đường công danh của bạn mới dễ tăng tiến.



Thổ - Mộc xung khắc cho thấy kế hoạch tiền bạc của tuổi Tuất lúc này có thể đi sai hướng chỉ vì bản mệnh quá chủ quan. Dự báo có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!