Em chồng 'tuyệt tình' đẩy tôi ra đường trắng tay để giành đất, 6 năm sau cô ta van xin tôi nhận lại toàn bộ gia sản

Tâm sự Eva 15/04/2026 13:45

Nhà chồng tôi khá giả nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gì từ gia tài của họ. Tôi càng không có suy nghĩ tranh giành đất đai với cô em chồng. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái út trong nhà, vả lại tôi và chồng cũng đã có nhà riêng thoải mái.

Nhưng em chồng luôn nghĩ tôi sẽ chiếm tài sản nhà chồng, cô ấy mưu mô nghĩ đủ cách để tôi và bố mẹ chồng mâu thuẫn. Ban đầu tôi nghĩ chắc vì cô ấy trẻ người non dạ nên không chấp nhất. Nhưng khi tận mắt chứng kiến nhiều lần em chồng chơi xấu mình, tôi hiểu cô ấy muốn chiếm hết tài sản đất đai ông bà để lại.

 

Vì là con gái út nên bố mẹ chồng tôi rất yêu thương, muốn gì cho đó. Cô ấy nói muốn bố mẹ muốn sang tên đất đai để vay mượn tiền ngân hàng. Bố mẹ chồng tôi già cả chẳng biết luật gì, thấy con gái nói phải sang tên thì mới vay tiền được nên cũng đồng ý, âm thầm giấu vợ chồng tôi.

Khi biết chuyện, chồng tôi rất tức giận, anh nghĩ đất đai ông bà để lại thì nên chia đều cho con cháu. Nhưng cãi nhau càng lớn thì gia đình càng bất hòa. Quá chán chường và mệt mỏi nên tôi quyết định chịu tay trắng, khuyên nhủ chồng để lại toàn bộ đất cho em chồng.

Sau đó mối quan hệ của vợ chồng tôi và em chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng, gặp nhau ở nhà bố mẹ chồng cũng chỉ chào nhau cho có. Một thời gian sau, tôi và chồng quyết định kinh doanh lập nghiệp, trải qua mấy lần thất bại. Nhưng sau cùng cũng được trời thương, chúng tôi dần lấy lại vốn rồi lợi nhuận ngày một tăng.

Từ khi vợ chồng tôi ăn nên làm ra thì tình hình tài chính của vợ chồng của em chồng ngày một khó khăn. Cô ấy lúc nào cũng than thở nhà không còn tiền. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ cảm thấy đó là báo ứng cô ấy phải nhận lấy.

Chẳng ngờ được đến một ngày em chồng đến tìm gặp tôi, khúm núm van xin, thậm chí còn quỳ gối trước mặt tôi để xin lỗi chuyện xưa. Cô ấy nói giờ gia đình bị vỡ nợ, cần tiền để xoay sở. Mảnh đất ngày trước cô ấy giành không bán được, cô ấy nhờ tôi mua lại giúp.

Tôi bất ngờ quá, không thể tin thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi. Tôi không trả lời em chồng, vì muốn bàn lại với chồng. Giờ cô ấy muốn tôi mua lại phần tài sản vốn thuộc về chúng tôi thì tôi có nên mua không?

