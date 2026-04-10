Đến đám cưới người yêu cũ chúc phúc, tôi chỉ thì thầm một câu khiến cô dâu "xanh mặt" muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự Eva 10/04/2026 18:00

Quang nói tôi không thể mang thai thì bố mẹ anh ta chắc chắn không đồng ý để chúng tôi bên nhau. Hơn nữa, anh ta còn đang quen một người phụ nữ khác giàu và đẹp hơn tôi. Cô ấy có thể giúp Quang rất nhiều trong sự nghiệp.

Tôi và Quang hẹn hò từ thời đại học. Suốt 4 năm yêu nhau, tôi chưa từng đòi hỏi gì quá đáng. Thậm chí, khi người yêu cũ cần tiền, tôi còn nhịn ăn nhịn mặc để giúp đỡ anh. Chỉ đến khi sau khi chia tay tôi mới biết số tiền mồ hôi nước mắt đó của tôi đều được anh ta dùng để ăn chơi bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi về ra mắt gia đình để kết hôn thì bố mẹ của Quang phản đối quyết liệt. Họ nói hoàn cảnh gia đình tôi không môn đăng hộ đối với nhà họ, họ còn chê tôi không xứng với con trai của mình. Quang bày kế để bố mẹ đồng ý, chính là tôi cứ mang thai trước thì họ cũng không thể phản đối nữa.

Chẳng ngờ, suốt một năm “thả”, tôi vẫn không có bầu. Thấy kì lạ, tôi và Quang đi đến bệnh viện khám, một tuần sau có kết quả. Nhưng chưa kịp nhận kết quả thì tôi đã bị anh ta phản bội đau đớn.

Đến đám cưới người yêu cũ chúc phúc, tôi chỉ thì thầm một câu khiến cô dâu 'xanh mặt' muốn hủy hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quang nói tôi không thể mang thai thì bố mẹ anh ta chắc chắn không đồng ý để chúng tôi bên nhau. Hơn nữa, anh ta còn đang quen một người phụ nữ khác giàu và đẹp hơn tôi. Cô ấy có thể giúp Quang rất nhiều trong sự nghiệp. Tôi và người yêu cũ chia tay trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh kia. Hôm tôi nhận được kết quả, bác sĩ nói nguyên nhân tôi không thể có thai là vì tinh trùng của Quang quá yếu, không có khả năng có con. 

Tôi cắn răng giữ kín chuyện này cho đến ngày người yêu cũ lấy vợ. Tôi không thể bỏ qua cho người đàn ông tệ bạc này. Hôm đó tôi ăn mặc thật nổi bật và xinh đẹp. Tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng đám cưới, cho đến khi có cơ hội thì tôi ghé vào tai cô dâu thì thầm một câu: “Chúc mừng chị, nhưng mà chị có biết chồng mình vô sinh không? Tôi đang giữ bằng chứng đây, để tôi gửi chị”. 

Nghe tôi nói thế, mặt cô dâu đang hồng hào vui vẻ bỗng chốc tái xanh sốc ngất. Tôi mỉa mai, bình thản bước ra khỏi hôn lễ. Ngay sau đó, tôi được người yêu cũ gọi điện. Anh ta hăm he tôi đừng làm ảnh hưởng đến gia đình mới của anh ta. Nhưng anh ta làm gì được tôi chứ? Anh ta tệ bạc với tôi thì cũng phải nếm mùi vị bị phản bội.

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Chị dâu có 3 con vẫn nằng nặc đòi nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật khiến mình bị đuổi khỏi nhà

Khi về tới nhà, thì thấy cả gia đình đang ngồi đợi. Bố mẹ tôi đi chơi đột nhiên về sớm, tôi bèn hỏi lý do thì thấy bố giận đùng đùng quát tôi: “Con nghĩ sao mà đi xét nghiệm ADN thằng bé vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức