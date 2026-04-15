Tình trạng sức khỏe của La Chí Tường sau tin đồn qua đời tại nhà riêng

Sao quốc tế 15/04/2026 12:14

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ trước thông tin La Chí Tường đột ngột qua đời ở nhà riêng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ trước thông tin La Chí Tường đột ngột qua đời ở nhà riêng đang lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin này xuất phát từ nội dung của một video Douyin.

Theo nội dung video, quản lý phát hiện sự việc và đưa anh đến bệnh viện. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem.

Sau đó, La Chí Tường đích thân bác bỏ thông tin. Anh đăng ảnh chụp trên sân golf nhằm phủ nhận thông tin sai lệch. Trong khi đó, quản lý của La Chí Tường cũng cho biết nam diễn viên đã chơi thể thao suốt hôm nay.

Tờ ON cho biết thêm, trước đây, tài khoản kể trên đã đăng tải nhiều thông tin bịa đặt về giới giải trí, bao gồm tin tức Ngô Diệc Phàm qua đời trong nhà tù.

La Chí Tường sinh năm 1979, từng là ngôi sao được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Anh nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Mỹ nhân ngư, Tây Du Ký... Ngoài diễn viên, anh lấn sân làm ca sĩ, MC.

Sau đó, anh bị bạn gái Châu Dương Thanh tố thường xuyên tán tỉnh các cô gái, ngoại tình và tổ chức tiệc tùng. Vụ việc khiến nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả tẩy chay và phải rút khỏi giới giải trí một thời gian.

Năm 2021, La Chí Tường trở lại showbiz. Tuy nhiên, kể từ đó, anh thường xuyên tạo chiêu trò gây sốc mà không có dự án nào nổi bật. Việc thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh nữ tính khiến anh bị phản ứng tiêu cực.

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường mới đây vướng tin đã có 2 con chung với nữ trợ lý Tiểu Sương. Tuy nhiên, La Chí Tường ghi thông tin của 2 con trên giấy tờ là con nuôi.

