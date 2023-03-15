La Chí Tường gây tranh cãi vì 'lạm dụng' chiêu trò giả gái

Sao quốc tế 15/03/2023 20:30

Gần đây, nam diễn viên La Chí Tường "gây sốc" khi tham dự sự kiện thương mại ở Đài Loan (Trung Quốc).

Gần đây, trang ETtoday đưa tin, La Chí Tường dự sự kiện thương mại ở Đài Loan (Trung Quốc). Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện với tạo hình giả gái. Hình ảnh của tài tử Lương Sơn Bá gây tranh cãi.

Kể từ khi trở lại showbiz sau bê bối, La Chí Tường thay đổi hình tượng. Anh hóa thân thành Chu Bích Thạch, nhún nhảy vui nhộn trên nền nhạc mang âm hưởng Thái Lan. Trái với mong muốn dựa vào hình tượng cũ để gây tiếng vang như năm xưa, La Chí Tường hứng không ít chỉ trích. Hậu tai tiếng đời tư nghiêm trọng, nam diễn viên bị chê bai lạm dụng chiêu trò, làm lố.

La Chí Tường gây tranh cãi vì 'lạm dụng' chiêu trò giả gái - Ảnh 1La Chí Tường gây tranh cãi vì 'lạm dụng' chiêu trò giả gái - Ảnh 2

La Chí Tường vốn là ngôi sao giải trí được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Tháng 4/2020, anh bị bạn gái Châu Dương Thanh tố cáo có đời sống riêng bê bối.

Theo Châu Dương Thanh, nam ca sĩ ngoại tình với nhiều người trong đó có trợ lý, nghệ sĩ dưới trướng. La Chí Tường còn tổ chức tiệc với bạn bè, quan hệ tập thể, lừa dối cô trong nhiều năm. La Chí Tường phải lập tức xin lỗi Châu Dương Thanh, mong bạn gái tha thứ. Vụ việc khiến hình ảnh La Chí Tường sụp đổ. Nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả Đại lục tẩy chay. Do đó, La Chí Tường trở về quê nhà, dùng sức ảnh hưởng của mình để bắt đầu lại.

La Chí Tường gây tranh cãi vì 'lạm dụng' chiêu trò giả gái - Ảnh 3

Vào tháng 1/2022, La Chí Tường quay lại showbiz. Thời gian qua, nam ca sĩ hoạt động chủ yếu ở thị trường giải trí Đài Loan và Hong Kong. Hiện tại, địa vị của La Chí Tường giảm sút. Anh phải nhận cả sự kiện cắt băng khánh thành bình dân để kiếm thu nhập.

Về đời tư, La Chí Tường vướng tin tái hợp với bạn gái Châu Dương Thanh. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

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