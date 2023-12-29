Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp

Sao quốc tế 29/12/2023 10:50

Mới đây, truyền thông xứ tỷ dân đăng tải loạt ảnh chụp La Chí Tường tiệc tùng thâu đêm cùng bạn bè và nhiều phụ nữ.

Vào sáng 27/12, La Chí Tường bị "tóm sống" khi tiệc tùng thâu đêm cùng bạn bè và nhiều phụ nữ. Đáng chú ý, nam diễn viên này tụ tập ăn chơi cùng bạn bè ngay sau khi cùng mẹ đón sinh nhật. Cụ thể, bữa tiệc riêng tư của tài tử Lương Sơn Bá được tổ chức tại 1 tòa nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cánh săn ảnh cho biết các cô gái tấp nập ra vào nơi diễn ra cuộc vui của La Chí Tường. Bữa tiệc của ngôi sao Đài Loan bắt đầu từ lúc 22h và chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 5h sáng. Ngay sau đó, hình ảnh trên khiến truyền thông lẫn công chúng nghi vấn La Chí Tường và "chiến hữu" của anh mở tiệc thác loạn.

Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 1Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 2Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 3

Trước ồn ào La Chí Tường bí mật tụ tập thác loạn, quản lý của sao nam này phủ nhận. Người đại diện cho biết bữa tiệc La Chí Tường chỉ tham dự buổi gặp gỡ bạn bè bình thường, không có bất kỳ hành vi nào đi quá giới hạn luật pháp và đạo đức.

La Chí Tường là sao nam có đời tư ồn ào, bê bối ở showbiz Trung Quốc. Anh từng bị bạn gái cũ Châu Dương Thanh "bóc phốt" ngoại tình, thích quan hệ tập thể. Không chỉ vậy, La Chí Tường còn bị tố cùng bạn bè tổ chức tiệc bikini thác loạn với 20 cô gái, cướp người yêu của nam diễn viên Âu Đệ hay gạ gẫm chat sex trên mạng. Vụ việc khiến hình ảnh La Chí Tường sụp đổ. Nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả Trung Quốc đại lục tẩy chay và phải dừng hoạt động nghệ thuật gần 1 năm.

Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 4

Kể từ khi trở lại showbiz sau bê bối đời tư, La Chí Tường thay đổi hình tượng. Anh hóa thân thành nhân vật Chu Bích Thạch, nhún nhảy vui nhộn trên nền nhạc mang âm hưởng Thái Lan. Việc thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh nữ tính khiến anh bị phản ứng tiêu cực.

Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 5Công ty La Chí Tường lên tiếng phân trần khi lộ ảnh mở tiệc với dàn người đẹp - Ảnh 6

Tuy nhiên, những bê bối đời tư khiến danh tiếng của La Chí Tường bị ảnh hưởng. Anh mất đi sự ủng hộ và yêu mến của khán giả. Do vậy, việc nam diễn viên thế hệ 7X xuất hiện với tạo hình nữ tính bị khán giả phản ứng, nhận xét phản cảm. 

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La Chí Tường tái xuất showbiz sau bê bối lăng nhăng, quan hệ tình dục tập thể vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo ETtoday, sự trở lại của tài tử Lương Sơn Bá chỉ mang đến tiêu cực cho ngành giải trí và khán giả.

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