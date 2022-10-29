Cuộc sống của 'Lương Sơn Bá' La Chí Tường ra sao sau bê bối ngoại tình bị 'lột trần'?

Sao quốc tế 29/10/2022 23:35

Sau bê bối tình ái, sự nghiệp của La Chí Tường đã bị gián đoạn một thời gian dài và anh dần dần trở lại showbiz vào tháng 11 năm ngoái.

La Chí Tường vốn là ngôi sao giải trí được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Tháng 4/2020, anh bị bạn gái Châu Dương Thanh tố cáo có đời sống riêng bê bối. Theo Châu Dương Thanh, nam ca sĩ ngoại tình với nhiều người trong đó có trợ lý, nghệ sĩ dưới trướng. La Chí Tường còn tổ chức tiệc với bạn bè, quan hệ tập thể, lừa dối cô trong nhiều năm. La Chí Tường phải lập tức xin lỗi Châu Dương Thanh, mong bạn gái tha thứ.

Vụ việc khiến hình ảnh La Chí Tường sụp đổ. Nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả Đại lục tẩy chay. Do đó, La Chí Tường trở về quê nhà, dùng sức ảnh hưởng của mình để bắt đầu lại. Sự nghiệp của La Chí Tường đã bị gián đoạn một thời gian dài và anh chỉ dần dần trở lại showbiz vào tháng 11 năm ngoái.

Cuộc sống của 'Lương Sơn Bá' La Chí Tường ra sao sau bê bối ngoại tình bị 'lột trần'? - Ảnh 1

Sau khi quay lại Cbiz gần đây, La Chí Tường chia sẻ rằng anh có cơ hội dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Đồng thời, anh đã trở lại và sẵn sàng chinh phục trái tim của người hâm mộ một lần nữa.

 

La Chí Tường cũng xác nhận rằng anh sẽ phát hành nhiều bài hát hơn trong buổi hòa nhạc ở Đài Loan vào tháng tới. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng hoàn thành việc ghi hình cho một chương trình tạp kỹ có chủ đề cắm trại mới và sẽ trở lại Singapore vào năm tới cho một buổi hòa nhạc cá nhân nếu mọi việc suôn sẻ.

Cuộc sống của 'Lương Sơn Bá' La Chí Tường ra sao sau bê bối ngoại tình bị 'lột trần'? - Ảnh 2

La Chí Tường cũng nói về cuộc sống của mình trong 2 năm qua: "Chỉ cần học cách làm chậm nhịp độ của bạn và trải nghiệm cuộc sống thôi. Trước đây tôi không biết phải sống cuộc sống như thế nào. Tôi luôn làm việc và bay đi chỗ này chỗ kia và đã không thực sự có cơ hội ở nhà. Đây là thứ rất quan trọng, nhưng tôi đã bỏ qua nó".

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