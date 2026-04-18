Vợ chồng Thư Kỳ và Phùng Đức Luân lên tiếng chuyện 'không muốn có con' suốt 9 năm qua

Sao quốc tế 18/04/2026 11:46

Ngay sau khi kết hôn năm 2016, Thư Kỳ chủ động tạm dừng công việc suốt một năm để tập trung điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho việc mang thai. Do vấn đề sức khỏe, kế hoạch không đạt kết quả như mong muốn.

Vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân nhiều lần làm rõ hiểu lầm "không muốn có con". Suốt 9 năm hôn nhân, cặp sao nỗ lực chuẩn bị cho việc mang thai, song chưa toại nguyện.

“Không phải không muốn, mà là vẫn luôn mong cầu nhưng không được như ý", câu nói của Thư Kỳ trong cuộc phỏng vấn gần đây xóa bỏ định kiến lối sống DINKs (Dual Income, No Kids - hai thu nhập, không con cái) từng đeo bám cô nhiều năm. Công chúng từng nghĩ nữ diễn viên và Phùng Đức Luân là cặp sao sống đời tự do, không mong cầu có con. Nhưng sự thật hoàn toàn khác.

Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận yếu tố tuổi tác là rào cản lớn, việc khả năng thụ thai tự nhiên giảm sút. Hiện tại cô không còn quá cưỡng cầu.

Trước những đồn đoán lâu nay cho rằng Phùng Đức Luân là người không muốn có con, Thư Kỳ bênh vực chồng. Minh tinh khẳng định chồng chưa từng đề xuất việc sống không con, cũng không gây áp lực hay ép buộc cô. Cả hai đã đạt được sự đồng thuận về tình trạng hiện tại, hôn nhân của họ không bị ảnh hưởng bởi việc chưa có con.

Sau đám cưới giản dị năm 2016 với Phùng Đức Luân, cô gần như tạm dừng sự nghiệp, dành trọn một năm để chuẩn bị mang thai. Cô từ chối các dự án dài hạn, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc cơ thể.

Thụ tinh trong ống nghiệm trở thành một phần cuộc sống của Thư Kỳ. Mỗi tháng, cô phải theo dõi sự phát triển của nang trứng, tiêm thuốc kích thích rụng trứng định kỳ. Tác dụng phụ khiến cơ thể thay đổi như cảm xúc bất ổn, nổi mụn, phù nề...

Song song đó là quá trình điều trị kết hợp Đông - Tây y như thụ tinh trong ống nghiệm, châm cứu nhiều lần mỗi tuần, uống thuốc Đông y mỗi ngày.

Năm 2017, cô còn gặp tình trạng dị ứng nghiêm trọng, buộc phải tạm ngừng hoạt động.

Theo QQ, ở tuổi 49, xác suất mang thai tự nhiên của cô dưới 5%, còn tỷ lệ thành công IVF chỉ khoảng hơn 10%. Những lần kiểm tra liên tiếp mang lại kết quả không như mong đợi khiến hy vọng và thất vọng của hai vợ chồng lặp lại suốt nhiều năm.

Một trong những khoảnh khắc khó quên nhất là khi cô nhận kết quả xét nghiệm AMH (dự trữ buồng trứng) chỉ còn 0,8 ngay sau khi kết hôn. Bác sĩ khi đó cho biết cơ hội mang thai tự nhiên là rất thấp.

Suốt quá trình đó, cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè. Phùng Đức Luân luôn đồng hành. Anh bỏ rượu, thường xuyên đưa vợ đi khám và ở bên cô trong những giai đoạn khó khăn.

Lưu Đức Hoa đã giúp giới thiệu bác sĩ sản khoa hàng đầu tại Hong Kong (Trung Quốc), trong khi gia đình chồng sẵn sàng chi 2 triệu HKD để hỗ trợ chi phí điều trị. Tiếc thay, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối là ở tuổi 33, Thư Kỳ từng có cơ hội trữ đông trứng nhưng đã bỏ lỡ vì bận rộn với công việc. Khi nhận ra, đã là quá muộn. Đến năm 46 tuổi, cô cũng từng công khai chia sẻ rằng chuyện nhận con nuôi.

Phùng Đức Luân cho biết không tạo áp lực, tôn trọng tuyệt đối mong muốn của vợ và hai người không có bất đồng trong vấn đề con cái.

Trước câu hỏi về việc nhận con nuôi, anh thoải mái bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng không cần bàn bạc quá nhiều nếu đó là quyết định của Thư Kỳ. Nam diễn viên cũng khéo léo né tránh câu hỏi về việc tiếp tục “nỗ lực sinh con”, cả hai giữ tâm thế nhẹ nhàng, không bị kỳ vọng ràng buộc.

 

Hiện tại, Thư Kỳ tập trung nhiều hơn vào cuộc sống và sự nghiệp. Cô hoàn thành bước chuyển mình khi tự biên kịch, đạo diễn bộ phim Girl, lấy cảm hứng từ chính những tổn thương thời thơ ấu. Bộ phim được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Sau 9 năm hôn nhân, mối quan hệ giữa cô và Phùng Đức Luân không bị ảnh hưởng bởi việc không có con. Cả hai cùng du lịch, chăm sóc thú cưng và duy trì cuộc sống bình dị, gắn bó.

Sau gần 20 năm quen biết, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân chính thức kết hôn vào năm 2016. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng từ tình bạn lâu năm và duy trì theo cách riêng tư, ít chia sẻ trước truyền thông.

