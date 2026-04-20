Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 20/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền khi bước qua đêm nay (20/4) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua đêm nay (20/4), tuổi Tỵ được Lục Hợp giúp đỡ nên đỡ vất vả hơn mọi ngày. Người làm tự do thuận lợi, buôn may bán đắt. Công việc đạt được những bước tiến mới vượt bậc, mang lại những tín hiệu đáng mừng cho bản mệnh. Nhưng Hỏa khắc Kim nên tình cảm không được bình yên, các cặp đôi rất dễ bất đồng vì mấy việc nhỏ nhặt. 

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài chiếu vận nên hôm nay Tỵ dễ có trúng thưởng, phát tài nhanh tuy nhiên tiền bạc cũng chóng đi nếu như bạn u mê vào những trò chơi đỏ đen. Không khuyến khích bạn ham mê bài bạc, lô đề, vận may không đến mãi được đâu nhé.

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua đêm nay (20/4), đường tài lộc của tuổi Thân ổn định, không có trở ngại nào hết, nếu không tự gây sự với ai thì sẽ bình an qua ngày. Song con giáp này vẫn nên lưu ý có thể hao tài vì chuyện không đâu, cần tránh tham gia vào chuyện người khác, hết ngày thì về nhà nghỉ ngơi, thư giãn.

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Thiên Ấn mang lại tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết cho tuổi Thân để giải quyết những nhiệm vụ đã đề ra. Đừng quên sử dụng ý tưởng sáng tạo, chúng rất hữu ích. Ngoài ra, sự khéo léo trong giao tiếp chính là điểm cộng, giúp cho bản mệnh dễ dàng giành được ưu thế trong mọi cuộc trao đổi, trò chuyện.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua đêm nay (20/4), Tam Hợp cục che chở là cơ hội để người tuổi Ngọ hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt từ lâu. Tính khí nóng nảy, ăn nói thẳng thừng của bản mệnh từng không ít lần khiến bạn nhận quả đắng nhưng thật khó để thay đổi. 

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Hôm nay, nhờ Chính Tài mà vận may của con giáp này đang rất tốt, nhưng bạn cũng không vì vậy mà nóng vội mong ngóng những nguồn lợi nhuận tức thì. Hãy có cái nhìn dài hạn trong tương lai bởi đó cũng là bí quyết vàng ngọc của những người thành công. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Dự đoán tháng 5 dương lịch tới, 3 con giáp nhận Lộc Trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi, công việc thành công mỹ mãn

Dự đoán tháng 5 dương lịch tới, 3 con giáp nhận Lộc Trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi, công việc thành công mỹ mãn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận Lộc Trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi, công việc thành công mỹ mãn trong tháng 5 dương lịch tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc