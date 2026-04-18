Dự đoán tháng 5 dương lịch tới, 3 con giáp nhận Lộc Trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi, công việc thành công mỹ mãn

Trong tháng 5 dương lịch tới, Tị Thân nhị hợp, đây là điềm báo cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Thìn đang đạt được những bước tiến rõ rệt. Con giáp này sẽ cần phải cân nhắc để xem có đồng ý với lời đề nghị tiến xa hơn của đối phương không đấy.

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi cho thấy nguy cơ con giáp này bị tiểu nhân hãm hại là rất lớn. Công việc vốn đang suôn sẻ lại gặp phải đủ thứ rắc rối, bạn cũng đôi phần chán nản khi mà công sức mình bỏ ra không được đền đáp. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ sắp đặt ra những cái bẫy đáng ngờ mà chỉ cần con giáp này bước chân vào là thòng lọng sẽ thít chặt, khó lòng tháo ra được. Hãy cẩn trọng trong công việc, tránh để mình đi những bước sai lầm.

Trong tháng 5 dương lịch tới, tuổi Mùi được lợi từ Chính Ấn, nhưng cần lưu ý đến sự xung khắc giữa ngũ hành Mộc của chi ngày và Thổ của chi bản mệnh. Vận trình công việc khá thuận lợi nếu bạn biết tận dụng khả năng điều phối và tầm nhìn nhân sự của mình để thúc đẩy hiệu quả làm việc nhóm. Bên cạnh đó bạn phải khéo léo hơn trong giao tiếp để hóa giải những mâu thuẫn nhỏ.

Tình hình tài chính có sự ổn định, nhưng bạn cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ từ những kỹ năng tay trái mà bạn đang sở hữu. Hãy cân nhắc việc tham gia vào các dự án hợp tác ngắn hạn với những người bạn đáng tin cậy để tăng thêm dòng tiền cho gia đình mà không tốn quá nhiều thời gian.

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 5 dương lịch tới, tuổi Thân có cơ hội thể hiện năng lực. Ai cũng có một khả năng đặc biệt riêng và con giáp này cũng vậy nhưng không có nghĩa là bản mệnh làm được tất cả, đừng tỏ ra kiêu ngạo mà nên giữ thái độ khiêm tốn sẽ tốt hơn.

Ngày Thân Kim tự hình, tuổi Thân cũng hay lo lắng về áp lực tiền bạc, tuổi tác, các vấn đề hôn nhân gia đình. Tuy mỗi người có một số mệnh riêng nhưng nhìn chung vẫn là mong muốn hạnh phúc. Vì thế bản mệnh hay tự tạo hạnh phúc cho mình thay vì chờ đợi tới lúc đủ đầy.

Sức khỏe của tuổi Thân trong ngày thứ Tư này khá ổn, nhưng nếu xuất hiện tình trạng kiệt sức hay mất ngủ thì phải xem lại ngay chế độ ăn của mình. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi, chế độ ăn không lành mạnh sẽ khiến bản mệnh khó ngủ vào ban đêm.

