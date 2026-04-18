Đúng 9h ngày 19/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, bức phá ngoạn mục, đón tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 18/04/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, bức phá ngoạn mục, đón tin vui tới tấp vào đúng 9h ngày 19/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 9h ngày 19/4/2026, tuổi Ngọ đang nhận được sự ủng hộ của Chính Quan, nhờ thế mà con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang tiến khá nhanh, cơ hội để con giáp này thăng tiến khá lớn.

Đúng 9h ngày 19/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, bức phá ngoạn mục, đón tin vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương xung, những bất đồng trong quan điểm sống giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên gay gắt hơn.  Có thể mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình nhưng thực sự thì không tìm được tiếng nói chung. Con giáp này nên hiểu và thông cảm hơn cho đối phương, đừng luôn cho rằng mình là người đúng mọi lúc mọi nơi. Nên nhún nhường hơn để bảo vệ tình cảm lứa đôi thay vì gay gắt.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 9h ngày 19/4/2026, nhờ Tam Hợp Thái Tuế, lại thêm cát tinh Thiên Ấn chiếu mệnh, công việc và tâm trạng của tuổi Tuất đều ở trạng thái lý tưởng. Bạn làm việc với hiệu suất cực cao nhờ tư duy linh hoạt và thái độ tỉ mỉ, nghiêm túc, giúp gặt hái được những thành công kép mà không tốn quá nhiều công sức. 

Đúng 9h ngày 19/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, bức phá ngoạn mục, đón tin vui tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của bạn trong từng nhiệm vụ được giao đã bắt đầu mang lại những quả ngọt xứng đáng, giúp bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Bạn đang ở giai đoạn thuận buồm xuôi gió, hãy tận dụng đà này để thực hiện những kế hoạch lớn hơn.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 9h ngày 19/4/2026, tuổi Hợi có vận trình ngày hung cát đan xen. Hợi Thân tương hại, những chuyện thị phi đồn đoán vô căn cứ nhưng lại có sức mạnh thực sự, có thể hủy hoại những điều mà bản mệnh vô cùng trân quý. Điều này xảy ra có thể do con giáp này bị kẻ xấu ghen ăn tức ở.

Đúng 9h ngày 19/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, bức phá ngoạn mục, đón tin vui tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bù lại chuyện tình yêu đôi lứa vô cùng tốt đẹp, dù bản mệnh và đối phương có nhiều điểm khác biệt nhưng đã nhìn thấy những mặt tốt của nhau, cảm thấy yêu nhau hơn, thấu hiểu và tôn trọng nhau hơn. Hứa hẹn trong tương lai không xa sẽ có tin vui bất ngờ đến với tuổi Hợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tử vi 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026), 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ăn thuận buồm, tài lộc thênh thang, một bước lên hàng tỷ phú trong 4 ngày liên tiếp (18, 19, 20 và 21/4/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc