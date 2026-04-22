Giá vàng hôm nay, ngày 22/4/2026: Khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 22/4/2026 thị trường vàng thế giới đảo chiều sụt giảm khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái Mỹ đi lên. Riêng trong nước, những khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giảm mỗi lượng vàng miếng 900.000 đồng, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào xuống 167,5 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 1,3 triệu đồng, xuống 167,5 triệu đồng; bán ra giảm 800.000 đồng, xuống 169,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 166,7 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 167 triệu đồng, bán ra 169,5 triệu đồng… Những người mua vàng vào đầu tuần này nay lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.718 USD/ounce, giảm mạnh 82 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.800 USD/ounce).

Nguyên nhân chính khiến giá vàng đảo chiều là do sự phục hồi giá trị đồng USD cùng với lãi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng lên khoảng 4,3%, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi. Dòng tiền vì thế có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời ổn định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô dao động quanh ngưỡng 93,5 USD/thùng.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về lạm phát, song lại chưa đủ sức hỗ trợ giá vàng trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu đang chiếm ưu thế.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế sắp công bố và biến động của đồng USD.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/4/2026: Vàng miếng SJC hướng đến 172 triệu đồng, người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng Hôm nay, ngày 21/4/2026 giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát có thể đi lên.

