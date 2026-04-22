Giá vàng hôm nay, ngày 22/4/2026: Khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng

Đời sống 22/04/2026 09:52

Hôm nay, ngày 22/4/2026 thị trường vàng thế giới đảo chiều sụt giảm khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái Mỹ đi lên. Riêng trong nước, những khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục giảm mỗi lượng vàng miếng 900.000 đồng, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào xuống 167,5 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 1,3 triệu đồng, xuống 167,5 triệu đồng; bán ra giảm 800.000 đồng, xuống 169,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 167,2 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm 900.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào còn 166,7 triệu đồng, bán ra 169,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 167 triệu đồng, bán ra 169,5 triệu đồng… Những người mua vàng vào đầu tuần này nay lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/4/2026: Khách hàng mua vàng đầu tuần này nay lỗ gần 5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 22/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.718 USD/ounce, giảm mạnh 82 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.800 USD/ounce).

Nguyên nhân chính khiến giá vàng đảo chiều là do sự phục hồi giá trị đồng USD cùng với lãi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng lên khoảng 4,3%, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi. Dòng tiền vì thế có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời ổn định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô dao động quanh ngưỡng 93,5 USD/thùng.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về lạm phát, song lại chưa đủ sức hỗ trợ giá vàng trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu đang chiếm ưu thế.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế sắp công bố và biến động của đồng USD.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/4/2026: Vàng miếng SJC hướng đến 172 triệu đồng, người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 21/4/2026 giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát có thể đi lên.

Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn

Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
TP.HCM: Phát hiện thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm Dexamethason

TP.HCM: Phát hiện thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm Dexamethason

Đời sống 57 phút trước
Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Xe buýt lao khỏi đường khi vào cua khuất tầm nhìn, 22 người tử vong thương tâm

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

Lời kể bất ngờ của nam sinh mất tích hơn 37 giờ tại Tam Đảo

TP.HCM: Phát hiện thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm Dexamethason

TP.HCM: Phát hiện thu hồi 107 lô kem trị mụn, trắng da chứa chất cấm Dexamethason

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Nóng: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 37 mỹ phẩm, có cả kem chống nắng Anessa, Skin Aqua

Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc

Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc

Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu

Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Vợ chồng ngạt khói, tổn thương đa cơ quan nguy kịch trong vụ cháy ở TP.HCM

Vợ chồng ngạt khói, tổn thương đa cơ quan nguy kịch trong vụ cháy ở TP.HCM