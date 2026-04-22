Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 22/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn vào đúng 3 ngày tới (25/4) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 3 ngày tới (25/4), Thiên Tài dẫn đường, vận tài chính của tuổi Dần rất hanh thông. Tiền sẽ đến từ các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh tay trái, tiền hoa hồng, lãi suất, được chia lợi nhuận từ một dự án góp vốn với người khác… Nhìn chung tài lộc thu về dồi dào, bạn không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. 

Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc cũng rất thuận lợi. Tuổi này sẽ được đồng nghiệp khen ngợi, cấp trên đánh giá cao vì sự nhanh trí, linh hoạt trong giải quyết tình huống bất ngờ phát sinh. Bạn luôn là người chủ động thay vì bị động một chỗ chờ đợi mọi thứ. Trí thông minh của bạn đã ngăn chặn được những nguy cơ nghiêm trọng có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 3 ngày tới (25/4), Chính Ấn mang tới tin vui cho con giáp này, khi mà những chú Rắn đã thể hiện tinh thần làm việc không mệt mỏi, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc của mình. Cuối cùng cũng được cấp trên để mắt và công nhận, nhưng muốn tiến xa hơn có lẽ bạn cần phải liều lĩnh hơn nữa. 

Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm ăn kinh doanh còn có khách hàng cũ quay lại để hợp tác tiếp, tài lộc rộng mở. Bạn tự tạo cơ hội kiếm tiền cho bản thân, không muốn nhờ vả người quen vì sợ phiền phức. Cũng đúng thôi từ bấy lâu nay Tỵ đã ngại nhờ vả người khác, muốn tự làm tự ăn chứ không muốn ăn bám bất cứ ai.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày tới (25/4), Thực Thần nâng đỡ, tài vận của tuổi Ngọ khá lý tưởng khi nguồn thu chính và phụ tăng nhẹ, tuy chưa đạt tới mức quá dư dả nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu thoải mái trong thời gian này. Dù vậy bạn vẫn nên đề cao cảnh giác trong khi đầu tư, hợp tác làm ăn, đừng tin tưởng người khác thái quá mà bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc. 

Đúng 3 ngày tới (25/4), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài vận hồng phát, công việc thông thuận, cuộc sống an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, nhờ tinh thần làm việc hăng hái nên hiệu suất của bản mệnh tăng lên đáng kể. Bản thân con giáp này cũng là người có tư duy linh hoạt, sáng tạo nên đưa ra được những ý tưởng mới có tính khả thi, được tập thể đón nhận nồng nhiệt, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc