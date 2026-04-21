Giá vàng hôm nay, ngày 21/4/2026: Vàng miếng SJC hướng đến 172 triệu đồng, người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng

Hôm nay, ngày 21/4/2026 giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ khi thị trường lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát có thể đi lên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (21/4), giá vàng trong nước đồng loạt đi lên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 200.000 đồng khi mua vào lên 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng. Nhiều công ty khác cũng mua bán vàng miếng SJC bằng giá trên. Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng như vàng miếng. Công ty SJC tăng 200.000 đồng khi mua vàng nhẫn 4 số 9 lên 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 200.000 đồng một lượng khi mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 168 triệu đồng, bán ra 171 triệu đồng...

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn đã giảm xuống còn 3 triệu đồng/lượng từ mức 4 triệu đồng trong tuần qua. Đây vẫn là chênh lệch rất cao khiến người mua lỗ ngay 3 triệu đồng bất chấp giá vàng đứng yên. Giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.828 USD/ounce, tăng 43 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua (4.785 USD/ounce).

Mức tăng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những bất ổn đang leo thang. Giá vàng hôm nay nóng lên do triển vọng về việc sớm kết thúc chiến sự giữa Mỹ và Iran trở nên ảm đạm hơn. Các nhà giao dịch lo ngại những tác động tiêu cực từ Trung D(ông sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào nguy cơ chậm lại, kèm theo chính sách tiền tệ có thể thắt chặt hơn. Cụ thể, Iran đang lưỡng lự trong việc cử đoàn ngoại giao tham gia vòng đàm phán hòa bình thứ hai, sau khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa. Hành động này đã làm giảm đáng kể hy vọng về một bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tác động kinh tế tích lũy từ 7 tuần chiến sự tại Trung Đông dự báo sẽ bắt đầu lộ rõ hơn trong tuần này, thông qua các cuộc khảo sát quản lý mua hàng (PMI) vòng thứ hai từ nhiều quốc gia. Theo hãng tin Bloomberg, trọng tâm chú ý của thị trường nhắm vào hai yếu tố: Suy giảm tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát có gia tăng hay không trong tháng thứ hai của cuộc xung đột Mỹ - Iran. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ 3,3% xuống 3,1% do cú sốc giá dầu từ cuộc chiến tại Trung Đông. Giới phân tích nhận định tình hình căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong những ngày sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2142026-vang-mieng-sjc-huong-en-172-trieu-ong-nguoi-mua-van-lo-ngay-3-trieu-ong-758194.html