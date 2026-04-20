Người phụ nữ đột ngột ngừng tim khi đang chờ khám vì khàn tiếng

Đời sống 20/04/2026 16:30

Một bệnh nhân đang thăm khám tại Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) bất ngờ khó thở, ngừng tim, ngừng thở, rơi vào hôn mê sâu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 23/1, bà Q.T.H. (64 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để kiểm tra sức khỏe do khàn tiếng và đau cổ.

Tại phòng khám, bà H. bất ngờ xuất hiện cơn khó thở nghiêm trọng, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể do dị vật đường thở, nhiều khả năng là polyp thanh quản chèn ép khí quản.

Ngay lập tức, ê-kíp y tế tiến hành ép tim và chuyển bệnh nhân vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Tại cửa khoa, các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản để khai thông đường thở, đồng thời triển khai các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao.

Sau khoảng 5 phút “chạy đua với tử thần”, tim bệnh nhân đã đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy. Bà H. qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Người phụ nữ đột ngột ngừng tim khi đang chờ khám vì khàn tiếng - Ảnh 1
Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Lô Văn Hùng - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, đây là một ca ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện đặc biệt nguy hiểm. Việc phát hiện kịp thời, xử trí nhanh chóng và đúng phác đồ của ê-kíp cấp cứu đã giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử trong gang tấc.

Các chuyên gia cho biết, ngừng tim hoàn toàn có thể phòng tránh nếu nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động thay đổi lối sống. Người từ 30 tuổi trở lên nên đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết định kỳ. Những người làm việc trong môi trường căng thẳng, thường xuyên thức khuya, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch cần khám chuyên khoa tim mạch ít nhất mỗi năm một lần.

Bên cạnh đó, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm giúp tim được nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế các rối loạn nhịp nguy hiểm. 

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau ngực, đánh trống ngực, khó thở, ngất hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Việc phát hiện sớm các bệnh lý như rối loạn nhịp tim, hẹp mạch vành hay phì đại cơ tim có thể giúp ngăn chặn những ca ngừng tim đột ngột đáng tiếc.

Ngày 20/4, Công an phường Phúc Lợi (TP.Hà Nội) cho biết vừa giải cứu thành công một cháu bé tự khóa mình trong nhà vệ sinh của một biệt thự, không tiếp xúc với người thân và có dấu hiệu trèo ra khu vực ban công tầng 3, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

