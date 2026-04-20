Thót tim giải cứu cháu bé 14 tuổi định trèo ra ban công tầng 3 căn biệt thự tại Hà Nội

Đời sống 20/04/2026 16:25

Ngày 20/4, Công an phường Phúc Lợi (TP.Hà Nội) cho biết vừa giải cứu thành công một cháu bé tự khóa mình trong nhà vệ sinh của một biệt thự, không tiếp xúc với người thân và có dấu hiệu trèo ra khu vực ban công tầng 3, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h45 ngày 18/4, Công an phường Phúc Lợi nhận tin báo về việc tại một căn biệt thự trong Khu đô thị Vinhomes Riverside có cháu bé tự khóa mình trong nhà vệ sinh, không tiếp xúc với người thân và có dấu hiệu trèo ra khu vực ban công tầng 3, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an phường đã khẩn trương cử tổ công tác, phối hợp với lực lượng bảo vệ khu đô thị và gia đình tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu cháu bé an toàn

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh ban đầu, cháu bé sinh năm 2012. Hành vi bột phát của cháu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp, kết hợp vận động, trấn an tinh thần cháu bé; đồng thời phối hợp với ban quản lý khu đô thị sử dụng thang tiếp cận từ bên ngoài, bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý.

Sau thời gian kiên trì thuyết phục và triển khai phương án phù hợp, lực lượng chức năng đã đưa được cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm, bàn giao cho gia đình.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường Phúc Lợi vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kịp thời hỗ trợ người dân.

 

