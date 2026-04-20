Bé trai 2 tuổi ngã xuống mương nước trước nhà tử vong

Đời sống 20/04/2026 13:42

Ngày 20/4, thông tin từ UBND xã Phú Thiện cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một bé trai 2 tuổi, trú thôn Plei Tel B.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/4, UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho cháu K.A (SN 2024, trú thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện) bị ngã xuống mương nước chết đuối.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ hôm qua (19/4), cháu K.A một mình chơi trước nhà. Do không có ai trông coi nên cháu K.A bị ngã xuống mương trước nhà chết đuối.

Bé trai 2 tuổi ngã xuống mương nước trước nhà tử vong - Ảnh 1
Bà con lối xóm thương xót động viên, thăm hỏi gia đình - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Thiện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các ban ngành đoàn thể xã và thôn tới nhà thăm hỏi động viên tinh thần gia đình có trẻ bị chết đuối.

Được biết, cháu K.A là con của chị K.H'Y (trú thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện). 

Gia đình chị K.H'Y có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, UBND xã Phú Thiện hỗ trợ 1 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu.

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