Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

Đời sống 20/04/2026 07:00

Ngày 19/4, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ một nam tài xế taxi tử vong trong ô tô, nghi do đột quỵ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 19/4, nam tài xế (49 tuổi) điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Bình Lợi.

Khi đến đoạn trước số nhà 240 Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe tấp vào lề đường để gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc đang trò chuyện, người này bất ngờ đổ gục.

Đến khoảng 11h, người dân thấy chiếc xe taxi đậu quá lâu, có dấu hiệu bất thường nên lại gần kiểm tra. Phát hiện tài xế bất động trong cabin, người dân hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình cùng nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi đậu sát lề đường, không có dấu hiệu va chạm.

Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa nắng gắt, khi mặt đường hấp nhiệt mạnh, nhiệt độ trong khoang xe có thể tăng cao nếu đóng kín cửa. Với đặc thù phải ngồi lâu trong không gian hẹp, ít vận động, dễ mất nước nhưng khó nhận biết dấu hiệu bất thường, tài xế taxi và xe công nghệ trở thành nhóm đối mặt nguy cơ cao. Những biến cố đột ngột như trên không còn hiếm gặp trong các đợt nắng nóng kéo dài tại TPHCM.

Thực tế những năm gần đây cho thấy số ca đột quỵ có xu hướng tăng trong mùa nắng nóng. Tại một bệnh viện chuyên sâu về thần kinh – đột quỵ ở TPHCM, số ca tiếp nhận trong năm 2024 vượt 17.000, chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng số ca cả nước. Các bác sĩ ghi nhận số ca đột quỵ não cấp thường gia tăng khi nhiệt độ môi trường cao kéo dài, đi kèm tình trạng mất nước, rối loạn huyết áp và tuần hoàn.

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, đang trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt 35-37 độ C, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận còn cao hơn do hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị", khi bê tông, nhựa đường và các công trình hấp thụ nhiệt rồi tỏa lại môi trường. Tại các tuyến giao thông lớn, người lao động phải chịu tác động kép từ nắng trực tiếp, hơi nóng mặt đường và khí nóng từ phương tiện.

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải điều hòa nhiệt. Nếu không được bù đủ nước và điện giải, máu trở nên cô đặc, tuần hoàn chậm lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch, dẫn đến đột quỵ. Trong trường hợp nghiêm trọng, thân nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C có thể gây sốc nhiệt – tình trạng cấp cứu nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao.

Môi trường đô thị với mật độ bê tông dày đặc, ít cây xanh, không khí kém lưu thông càng khiến cơ thể khó tản nhiệt. Các nhóm dễ bị tổn thương gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, suy thận.

Một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng ở phường Tân Hiệp (TP.HCM) vào chiều tối 18/4, tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến người dân lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tử vong trong ô tô tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/4/2026: Thị trường biến động, người mua lỗ đến 9 triệu đồng chỉ sau nửa tháng

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

Quả Việt rẻ bèo, ăn xanh tốt hơn ăn chín, bảo vệ tim mạch, ngăn đột quỵ cực nhạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 20/4/2026: Quay đầu giảm mạnh, người mua tiếp tục lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 20/4/2026: Quay đầu giảm mạnh, người mua tiếp tục lỗ

Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Danh tính thiếu niên 16 tuổi tử vong khi ngồi chơi game xuyên đêm ở TP.HCM

Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Danh tính bé trai 6 tuổi tử vong thương tâm trong hồ bơi gần nhà

Danh tính tài xế xe ôm tử vong bất thường trong phòng trọ ở TP.HCM

Danh tính tài xế xe ôm tử vong bất thường trong phòng trọ ở TP.HCM

Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa

Đà Lạt: Khói lửa bốc cao hàng chục mét, bao trùm ngôi nhà ở khu Ba Toa, các lực lượng vất vả dập lửa

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô dừng xe trên đường sắt bị tàu hoả tông 'bay' xe ở Hà Nội