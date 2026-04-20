Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

Đời sống 20/04/2026 07:00

Ngày 19/4, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ một nam tài xế taxi tử vong trong ô tô, nghi do đột quỵ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 19/4, nam tài xế (49 tuổi) điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Bình Lợi.

Khi đến đoạn trước số nhà 240 Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe tấp vào lề đường để gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc đang trò chuyện, người này bất ngờ đổ gục.

Đến khoảng 11h, người dân thấy chiếc xe taxi đậu quá lâu, có dấu hiệu bất thường nên lại gần kiểm tra. Phát hiện tài xế bất động trong cabin, người dân hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình cùng nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi đậu sát lề đường, không có dấu hiệu va chạm.

Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa nắng gắt, khi mặt đường hấp nhiệt mạnh, nhiệt độ trong khoang xe có thể tăng cao nếu đóng kín cửa. Với đặc thù phải ngồi lâu trong không gian hẹp, ít vận động, dễ mất nước nhưng khó nhận biết dấu hiệu bất thường, tài xế taxi và xe công nghệ trở thành nhóm đối mặt nguy cơ cao. Những biến cố đột ngột như trên không còn hiếm gặp trong các đợt nắng nóng kéo dài tại TPHCM.

Thực tế những năm gần đây cho thấy số ca đột quỵ có xu hướng tăng trong mùa nắng nóng. Tại một bệnh viện chuyên sâu về thần kinh – đột quỵ ở TPHCM, số ca tiếp nhận trong năm 2024 vượt 17.000, chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng số ca cả nước. Các bác sĩ ghi nhận số ca đột quỵ não cấp thường gia tăng khi nhiệt độ môi trường cao kéo dài, đi kèm tình trạng mất nước, rối loạn huyết áp và tuần hoàn.

Hiện khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, đang trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt 35-37 độ C, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế người dân cảm nhận còn cao hơn do hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị", khi bê tông, nhựa đường và các công trình hấp thụ nhiệt rồi tỏa lại môi trường. Tại các tuyến giao thông lớn, người lao động phải chịu tác động kép từ nắng trực tiếp, hơi nóng mặt đường và khí nóng từ phương tiện.

BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải điều hòa nhiệt. Nếu không được bù đủ nước và điện giải, máu trở nên cô đặc, tuần hoàn chậm lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch, dẫn đến đột quỵ. Trong trường hợp nghiêm trọng, thân nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C có thể gây sốc nhiệt – tình trạng cấp cứu nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao.

Môi trường đô thị với mật độ bê tông dày đặc, ít cây xanh, không khí kém lưu thông càng khiến cơ thể khó tản nhiệt. Các nhóm dễ bị tổn thương gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, suy thận.

Cháy nhà xưởng cạnh cây xăng, người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy

Cháy nhà xưởng cạnh cây xăng, người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy

Một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng ở phường Tân Hiệp (TP.HCM) vào chiều tối 18/4, tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến người dân lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tử vong trong ô tô tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong