NÓNG: Công an vào cuộc vào vụ người đàn ông đánh tới tấp một phụ nữ trên đường

Đời sống 20/04/2026 13:53

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết đã vào cuộc xác minh nội dung video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông hành hung trên đường.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết đã vào cuộc xác minh nội dung video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông hành hung trên đường.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vụ việc xảy ra lúc 17h34 ngày 19/4 trên đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây. Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm bất ngờ tạt đầu xe một phụ nữ và hành hung.

Người này dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Không dừng lại, đối tượng còn dùng đầu gối tấn công vào vùng bụng, quật ngã người phụ nữ xuống đường và tiếp tục hành hung, mặc cho nạn nhân kêu cứu.

NÓNG: Công an vào cuộc vào vụ người đàn ông đánh tới tấp một phụ nữ trên đường - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông túm tóc đánh người phụ nữ ngay giữa đường phố thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong video người phụ nữ liên tục kêu cứu, khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn với người này.

Hành vi bạo lực xảy ra giữa đường phố đông đúc không chỉ xâm hại sức khỏe nạn nhân mà còn gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông trong video, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe.

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