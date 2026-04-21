Theo thông tin từ UBND xã Đạo Trù, Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích.

Theo thông tin báo Dân Trí , 6h sáng nay, lực lượng chức năng xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) trên khu vực núi Tam Đảo.

Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4 và đến 18h cùng ngày được xác định mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

“Các lực lượng đang tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khoẻ của Tuấn Anh”, đại diện xã này thông tin.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân tìm kiếm xuyên đêm qua.

Như trước đó VNExpress đưa tin, khoảng 18h ngày 19/4, gia đình mất liên lạc với Tuấn Anh khi em cùng nhóm bạn leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũ). Ngay trong đêm, chính quyền huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân, chia thành 8 tổ tìm kiếm, đồng thời sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát trên diện rộng trong địa hình rừng núi phức tạp.

Nguyễn Tuấn Anh khi leo núi cùng nhóm bạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo anh Đức Thịnh, 21 tuổi, người đi cùng đoàn, ban đầu có hai nhóm leo núi gồm 2 người và 5 người, cùng thuê chung một người dẫn đường nên nhập thành đoàn 7 người. Trong quá trình di chuyển, đoàn gặp thêm hai người đi tự túc, trong đó có Tuấn Anh, và rủ đi cùng.

Nhóm xuất phát từ khoảng 6h ngày 19/4, lên đến đỉnh vào khoảng 13h40, sau đó bắt đầu xuống núi lúc 14h. Do có kinh nghiệm, nhóm 5 người đi trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường. Trong quá trình xuống núi, một thành viên trong nhóm phía sau đã bị lạc tại khu vực gần suối cạn.