Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đời sống 21/04/2026 09:31

7h15 ngày 21/4, lực lượng tìm kiếm cho biết tổ số 8 đã phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Đại học Đại Nam, tại rừng núi Tam Đảo.

Theo thông tin báo Dân Trí, 6h sáng nay, lực lượng chức năng xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy sinh viên Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) trên khu vực núi Tam Đảo.

Theo thông tin từ UBND xã Đạo Trù, Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích.

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc - Ảnh 1
Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích. Ảnh: Báo Dân Trí. 

“Các lực lượng đang tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khoẻ của Tuấn Anh”, đại diện xã này thông tin.

Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4 và đến 18h cùng ngày được xác định mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân tìm kiếm xuyên đêm qua.

Như trước đó VNExpress đưa tin, khoảng 18h ngày 19/4, gia đình mất liên lạc với Tuấn Anh khi em cùng nhóm bạn leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc cũ). Ngay trong đêm, chính quyền huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân, chia thành 8 tổ tìm kiếm, đồng thời sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát trên diện rộng trong địa hình rừng núi phức tạp.

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc - Ảnh 2
Nguyễn Tuấn Anh khi leo núi cùng nhóm bạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo anh Đức Thịnh, 21 tuổi, người đi cùng đoàn, ban đầu có hai nhóm leo núi gồm 2 người và 5 người, cùng thuê chung một người dẫn đường nên nhập thành đoàn 7 người. Trong quá trình di chuyển, đoàn gặp thêm hai người đi tự túc, trong đó có Tuấn Anh, và rủ đi cùng.

Nhóm xuất phát từ khoảng 6h ngày 19/4, lên đến đỉnh vào khoảng 13h40, sau đó bắt đầu xuống núi lúc 14h. Do có kinh nghiệm, nhóm 5 người đi trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường. Trong quá trình xuống núi, một thành viên trong nhóm phía sau đã bị lạc tại khu vực gần suối cạn.

Tam Đảo là dãy núi có chiều dài khoảng 50km, với diện tích 850km2. Núi Tam Đảo, cách Hà Nội trên 70km, là địa điểm trekking nổi tiếng với 3 đỉnh cao trên 1.000m, gồm Thiên Thị (1.591m), Thạch Bàn (1.420m) và Phù Nghĩa (1.250m).

Núi Tam Đảo có độ khó cao, địa hình dốc, rừng trúc rậm rạp và hay có sương mù; để leo núi đòi hỏi sức khỏe tốt và kỹ năng định hướng.

Các chuyến leo núi đều bắt đầu từ Vườn quốc gia Tam Đảo và đi sâu vào bên trong với nhiều tuyến khác nhau như tuyến đèo Thái Nguyên, tuyến đỉnh Thạch Bàn hay tuyến lên đỉnh phía nam….

Những vách núi ở đây cheo leo, dựng đứng nối tiếp nhau, một bên là cây, một bên là vực. Nhiều đoạn, người leo núi phải bám thật chắc vào rễ cây hoặc sử dụng dây thừng để đi qua

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

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Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

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