Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

Đời sống 21/04/2026 05:15

Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

Theo thông tin từ VietnamNet, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù cho biết, khoảng 15h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, trú phường Định Công, TP Hà Nội) trình báo việc con trai là N.T.A. vào khu vực rừng núi Tam Đảo và sau đó mất liên lạc.

Trước đó, sáng 19/4, T.A. cùng nhóm 10 người xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (cao khoảng 1.592m). Trong quá trình di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, đến khoảng 18h cùng ngày, cả nhóm bị lạc T.A. và không thể liên lạc được cho đến nay.

Anh N.T.A. mất liên lạc với gia đình từ chiều 19/4 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Việc rà soát được triển khai tại các khu vực rừng núi, đường mòn, nơi nghi nạn nhân có thể đi qua.

Do địa hình hiểm trở, nhiều khu vực dốc cao, cây cối rậm rạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải chia thành nhiều mũi, vừa đảm bảo an toàn vừa mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Chính quyền xã Đạo Trù cũng phát thông báo đề nghị người dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh N.T.A., kịp thời báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Ngày 20/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

