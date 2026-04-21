Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, 3 con giáp Phát Tài cực to, giàu sang vô đối, cầm tiền ôm vàng về nhà, ngồi mát hưởng vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 21/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phát Tài cực to, giàu sang vô đối, cầm tiền ôm vàng về nhà, ngồi mát hưởng vinh hoa trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có cái nhìn sắc sảo và chính xác trong công việc, nhờ vậy mà bạn tìm ra hướng giải quyết vấn đề tối ưu. Thậm chí, bạn còn dành thời gian giúp đỡ mọi người xung quanh mình.

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, 3 con giáp Phát Tài cực to, giàu sang vô đối, cầm tiền ôm vàng về nhà, ngồi mát hưởng vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn dần khẳng định được vị trí của bản thân và chiếm được lòng tin của nhân viên cấp dưới. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, bạn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể gặt hái được thành tích cao.

Thổ sinh Kim, nhờ tính cách thẳng thắn và chân thành mà bạn và người ấy tránh được những hiểu lầm không đáng có. Khi vấn đề xuất hiện, hai người luôn trực tiếp thảo luận với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, ưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ đừng ngại hỏi ý kiến cấp trên và đồng nghiệp để tìm ra hướng giải quyết chính xác nhất cho công việc. Bạn là con giáp không ngại khó, sẵn sàng học hỏi nên chắc chắn sẽ thành công trong tương lai.

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, 3 con giáp Phát Tài cực to, giàu sang vô đối, cầm tiền ôm vàng về nhà, ngồi mát hưởng vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Bạn có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai nếu hợp tác được với những người như vậy. 

Hỏa sinh Thổ, dù là nam hay nữ, bạn cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai. 

Con giáp tuổi Tuất 

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, Thổ sinh Kim, những điểm độc đáo trong tính cách của người tuổi Tuất khiến nửa kia cảm thấy bạn thật là quyến rũ và chẳng muốn rời xa. Hãy cứ tự tin làm chính mình, bởi người ấy yêu mến bạn vì chính con người của bạn đấy. 

Trong các ngày 22, 23, 24, 25, 26 tháng 4, 3 con giáp Phát Tài cực to, giàu sang vô đối, cầm tiền ôm vàng về nhà, ngồi mát hưởng vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với các bậc làm cha mẹ, bạn luôn chú ý đến việc lắng nghe và thấu hiểu con cái mình. Những khác biệt trong cách nghĩ, cách làm giữa hai thế hệ là không tránh khỏi, song bạn luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của con trẻ.

Thiên Tài nâng đỡ, con giáp này có thể bất ngờ nhận về một khoản tiền hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Số tiền đó có thể là do bạn trúng thưởng, trúng số hoặc những khoản đầu tư nằm im trước đó bỗng đem về lợi nhuận đáng mừng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Bước qua đêm nay (20/4), 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền khi bước qua đêm nay (20/4) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc