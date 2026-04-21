Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), 3 con giáp Phúc Lộc nhân đôi, hầu bao rủng rỉnh, vượng vận Quý Nhân, làm ăn xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 21/04/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Lộc nhân đôi, hầu bao rủng rỉnh, vượng vận Quý Nhân, làm ăn xuôi thuận vào đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), Chính Quan phù trợ, người tuổi Hợi rất tập trung vào công việc của mình, nhất là trong các vấn đề nhỏ nhặt, nhờ vậy mà bạn hạn chế được nhiều rắc rối bất ngờ phát sinh. Bạn thậm chế có thể cứu nguy cho tập thể.

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), 3 con giáp Phúc Lộc nhân đôi, hầu bao rủng rỉnh, vượng vận Quý Nhân, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần làm việc tập trung và nghiêm túc của bạn chắc chắn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Cơ hội thăng tiến đang đến gần, bạn cần chú ý để kịp thời nắm bắt nhé, cuộc sống của bạn rất có thể sẽ bước sang trang mới đấy.

Thổ khắc Thủy, trên phương diện tình cảm, bản mệnh không nên so đo tính toán với người ấy quá nhiều. Đôi khi, người ấy khiến bạn phật lòng nhưng bạn hãy tha thứ cho đối phương, bởi người ấy vốn không cố ý làm vậy đâu.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), Thiên Quan soi chiếu, người tuổi Mùi sẽ gặp phải nhiều điều không như mong muốn trong sự nghiệp. Thậm chí, nếu đang ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ phải chịu sự chỉ trích và thiếu tin tưởng của cấp dưới.

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), 3 con giáp Phúc Lộc nhân đôi, hầu bao rủng rỉnh, vượng vận Quý Nhân, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cần tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Hãy giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Mọi việc sẽ càng trở nên bế tắc hơn nếu bạn nóng giận. 

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là 2 hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), Chính tài chiếu mệnh, tin vui lớn cho Tý trong ngày này là bạn không phải lo lắng bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc. Bên cạnh đó con giáp này còn có cơ may gặt hái mạnh tay trong công việc hiện tại, nguồn thu từ công việc giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái, may mắn vô cùng tận.

Đúng thứ 4, 5, 6 (từ ngày 21/4 - 23/4), 3 con giáp Phúc Lộc nhân đôi, hầu bao rủng rỉnh, vượng vận Quý Nhân, làm ăn xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, chắc chắn sẽ tìm được chìa khóa để giải quyết mọi hỗn loạn trong công việc hiện tại, bạn chẳng sợ bất cứ điều gì. Phát triển một chiến lược thông minh, hơi khác người một chút là cách duy nhất để tránh khó khăn trong ngày mới.

Chỉ có điều ngũ hành Thủy Hỏa bất dung khiến tình duyên của đương số có phần ảm đạm, vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Chỉ khi lắng nghe nhau, trái tim của 2 bạn mới có thể gần nhau hơn, dường như bạn hơi cố chấp nên cãi cọ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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