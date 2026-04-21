Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép chuẩn bị bán ra thị trường

Đời sống 21/04/2026 10:30

Kiểm tra một lò mổ trái phép ở phường Long Bình, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại đây đang trữ đông hơn nửa tấn thịt heo đã bốc mùi.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vào tối 19-4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ heo trái phép tại khu phố 33 (phường Long Bình) do ông Trần Huy Mạnh (26 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi có 2 con heo, tổng trọng lượng khoảng 140 kg, có biểu hiện bị bệnh.

Tại khu vực giết mổ, một tủ đông chứa khoảng 70 kg thịt heo đã bốc mùi hôi, có dấu hiệu biến đổi màu sắc. Ngoài ra, tại kho đông lạnh của cơ sở còn lưu trữ khoảng 479 kg thịt heo tình trạng tương tự.

Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép chuẩn bị bán ra thị trường - Ảnh 1
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hơn nửa tấn thịt bẩn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động giết mổ cũng như các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Ông Mạnh khai nhận số heo sống được mua tại chợ Tân Hiệp (Đồng Nai) với mục đích giết mổ, phân phối ra thị trường để kiếm lời; số thịt heo trong kho đông lạnh cũng được thu mua từ các chợ, sau đó trữ lại để bán.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Tổ công tác đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 1 tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, gồm 5 mẫu phục vụ kiểm tra an toàn thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu huyết thanh để xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi.

Hiện lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời tiến hành niêm phong toàn bộ kho đông lạnh chứa thịt và 2 con heo tại chuồng, giao chủ cơ sở quản lý, chờ kết quả giám định để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với người này, buộc tiêu hủy lô hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

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