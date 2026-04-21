Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi sáng?

Dinh dưỡng 21/04/2026 05:00

Nhiều người chọn uống nước chanh vào sáng sớm để làm sạch cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống đúng để thực sự thải độc và tốt cho sức khỏe.

Uống nước chanh vào buổi sáng có tốt không?

Quả chanh có chứa rất nhiều dưỡng chất như vitamin B, vitamin C, kali, sắt, canxi,... Nhiều người chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng cách uống một cốc nước chanh vào buổi sáng. Vậy thực chất, uống nước chanh vào buổi sáng có tốt không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc sử dụng nước chanh đúng lượng, đúng thời điểm và đúng đối tượng có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe như:

Tăng cường miễn dịch: Chanh có chứa lượng vitamin C dồi dào, do đó có thể giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, loại quả này còn có chứa kali có tác dụng kích thích hoạt động của hệ thần kinh và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Giảm cân: Nước chanh là loại thức uống có chứa ít calo và có thể giúp cơ thể tăng cường hoạt động trao đổi chất, từ đó, đốt cháy mỡ nhiều hơn, giúp bạn nhanh chóng giảm được số cân như mong muốn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng có tác dụng kích thích hoạt động đường ruột và nhu động ruột cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chanh cũng có chứa nhiều chất khoáng và các loại vitamin, hỗ trợ rất tốt cho quá trình đào thải độc tố của cơ thể.

Lợi tiểu nhẹ: Sử dụng nước chanh vào buổi sáng cũng có thể giúp tăng tốc độ bài tiết nước tiểu, góp phần cải thiện hoạt động của đường tiết niệu.

Làm sáng da: Lượng vitamin C dồi dào trong chanh có thể góp phần kiểm soát sắc tố melanin, giúp làn da của bạn sáng sâu từ bên trong.

Bổ sung nước cho cơ thể: Một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể bổ sung nước hiệu quả, duy trì trạng thái đủ nước, ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động tối ưu của các cơ quan trong cơ thể.

Cách uống nước chanh đúng cách

Tuy uống nước chanh đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu bạn lạm dụng có thể gây ra những nguy cơ như:

Loét dạ dày: Khi bạn uống quá nhiều đặc biệt là uống vào sáng sớm khi bụng rỗng, axit trong chanh có thể khiến dạ dày bị kích thích dẫn đến viêm loét dạ dày. Những người có vấn đề về dạ dày sẽ dễ làm tăng cơn đau.

Thận bị ảnh hưởng: Mặc dù chanh cung cấp nước cho cơ thể và giúp lợi tiểu nhưng khi uống quá nhiều sẽ khiến lượng axit uric trong cơ thể tăng và dẫn đến nguy cơ sỏi thận. Hơn nữa uống quá nhiều nước chanh có thể làm độ pH trong cơ thể giảm dẫn đến rối loạn cân bằng axit bazơ.

Gây ợ nóng: Chứng ợ nóng và trào ngược axit có thể xảy ra với những người có tiền sử dạ dày khi uống nước chanh vào buổi sáng.

Men răng bị ảnh hưởng: Tính axit trong chanh có thể làm mòn men răng nếu bạn uống thường xuyên, uống với nồng độ đậm đặc. Lúc này răng dễ bị yếu đi, ê buốt và sâu răng.

Cách pha nước chanh

Tốt nhất nên sử dụng nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng để pha nước chanh vì điều này giúp chiết xuất vitamin C.

Sau đây là cách pha nước chanh vào buổi sáng:

Sử dụng chanh tươi. Lấy nửa quả chanh và vắt vào cốc nước khoảng 200 -250 ml.

Đảm bảo nước ấm hoặc ở nhiệt độ phòng.

Nếu quá chua, hãy thêm các hương liệu tự nhiên khác như bạc hà, gừng… hoặc pha thêm nước để cân bằng hương vị chanh. Tránh bất kỳ loại đường hoặc chất tạo ngọt nào.

